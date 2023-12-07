Шаран після звільнення з Минаю очолить інший український клуб

Володимир Шаран перед матчем Фото: пресслужба ФК "Минай"

Відомий український тренер Володимир Шаран у найближчому майбутньому може очолити один із клубів Прем'єр-ліги (УПЛ). Останні півтора року він працював у ФК "Минай".

На Шарана претендують щонайменше декілька команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

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Володимир Шаран залишається затребуваним спеціалістом на ринку українських тренерів. У послугах 52-річного спеціаліста зацікавлена луганська "Зоря", яка невдало проводить цьогорічний сезон.

Володимир Шаран під час роботи у ФК "Минай". Фото: пресслужба клубу

Новий клуб для Шарана

Колишній наставник "Минаю", "Олександрії" та "Карпат" не став заперечувати чутки про те, що найближчим часом він може очолити "Зорю". Після тринадцяти матчів луганці опинилися на передостанньому місці в турнірній таблиці. Нижче тільки "Минай". Однак тренер заявив, що з ним ще не контактували представники "Зорі".

А ось чутки про роботу у ЛНЗ Володимир Шаран категорично спростував. Він нагадав про те, що ця команда має тренера, з яким у Шарана гарні стосунки.

"У мене дуже добрі стосунки з Перваком, президентом "Лівого Берега" Миколою Лавренком і віцепрезидентом Матаковим, але це не означає, що у нас були якісь розмови. Я говорю це прямо", — розповів Володимир Шаран.

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