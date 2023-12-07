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Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи

7 грудня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи
Анатолій Трубін перед матчем "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. За прогресом молодого футболіста спостерігають скаути німецьких, іспанських та англійських клубів.

"Бенфіка" готова розглянути пропозиції щодо трансферу Трубіна, повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін переїхав до Португалії влітку цього року. За півтора місяця 22-річний українець став основним воротарем "Бенфіки". Попри кризу "орлів", які невдало провели першу половину сезону, голкіпер грає впевнено та регулярно отримує хороші відгуки від уболівальників та експертів.

Анатолій Трубін
Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/slbenfica/

Куди може піти Трубін

Англійський "Манчестер Юнайтед" включив українського воротаря до списку потенційних новачків команди. "Червоні дияволи" незадоволені нестабільною грою Андре Онана і шукають надійнішого голкіпера. Вони хотіли б підписати українця вже в січні наступного року, але "Бенфіка" продасть гравця не раніше літа.

За прогресом Трубіна спостерігають представники мюнхенської "Баварії". Попри те, що Мануель Ноєр знову продовжив контракт із німецьким клубом, чемпіони Німеччини вже шукають молодого воротаря, який у перспективі зможе замінити ветерана.

За виступами Трубіна стежать скаути іспанської "Севільї" та каталонської "Барселони", проте ці клуби поки що не готові зробити португальцям пропозиції щодо футболіста.

У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін зіграв за "Бенфіку" 15 матчів, у яких пропустив 14 голів. У шести поєдинках українцеві вдавалося зберегти ворота у недоторканності.

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