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Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы

7 декабря 2023 09:51
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Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы
Анатолий Трубин перед матчем "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в другом чемпионате. За прогрессом молодого футболиста наблюдают скауты немецких, испанских и английских клубов. 

"Бенфика" готова рассмотреть предложения по трансферу Трубина, сообщает A Bola

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Анатолий Трубин переехал в Португалию летом этого года. Спустя полтора месяца 22-летний украинец стал основным вратарем "Бенфики". Несмотря на кризис "орлов", которые неудачно провели первую половину сезона, голкипер играет уверенно и регулярно получает хорошие отзывы от болельщиков и экспертов. 

Анатолий Трубин
Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/slbenfica/ 

Куда может уйти Трубин 

Английский "Манчестер Юнайтед" включил украинского вратаря в список потенциальных новичков команды. "Красные дьяволы" недовольны нестабильной игрой Андре Онана и ищут более надежного голкипера. Они бы хотели подписать украинца уже в январе следующего года, но "Бенфика" продаст игрока не раньше лета. 

За прогрессом Трубина наблюдают представители мюнхенской "Баварии". Несмотря на то, что Мануэль Нойер снова продлил контракт с немецким клубом, чемпионы Германии уже ищут молодого вратаря, который в перспективе сможет заменить ветерана. 

За выступлениями Трубина следят скауты испанской "Севильи" и каталонской "Барселоны", однако эти клубы пока не готовы сделать португальцам предложения по футболисту. 

В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сыграл за "Бенфику" 15 матчей, в которых пропустил 14 голов. В шести поединках украинцу удавалось сохранить ворота в неприкосновенности. 

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