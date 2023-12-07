Клопп высмеял Манчестер Сити после поражения от Астон Виллы

Юрген Клопп руководит игрой "Ливерпуля". Фото: Reuters/Lee Smith

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд "Юнайтед", а "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Астон Вилле". Наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что нельзя списывать "горожан" со счетов в чемпионской гонке.

Клопп считает непредсказуемой борьбу за победу в турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "90min".

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с речью после того, как "Сити" потерпел третье поражение в сезоне от "Астон Виллы", которая теперь занимает третье место в таблице. Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери набрали невероятную форму. Действующие чемпионы Англии не побеждали в четырех матчах АПЛ подряд.

Гвардиола комментирует игру "Сити". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Клопп о победителе АПЛ

Лондонский "Арсенал" в то же время в очередной раз вырвал победу у соперника в конце матча и продолжил возглавлять турнирную таблицу. "Ливерпуль" отстает от команды Микеля Артеты на два очка и опережает "Астон Виллу" на такое же количество баллов. "Сити" оказался на четвертой строчке. Команда Пепа Гвардиолы отстает от лидера уже на шесть очков.

"Если бы кто-то списал "Сити" со счетов, это было бы самой большой шуткой в ​​истории футбола. Этот сезон получается очень увлекательным. Много команд борются за титул. Я бы не стал сбрасывать со счетом "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Лига невероятно сильна. Гвардиола говорил, что необходимо в каждом матче демонстрировать превосходство над соперником, быть лучше, чем конкурент. Интересно, что он думает сейчас, когда "Сити" допустил несколько ошибок.

Я понятия не имею, кто выиграет титул. Но претендентам нужно не только мастерство, но и везение, чтобы пережить трудные моменты, особенно если речь идет о травмах", — рассказал Юрген Клопп.

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