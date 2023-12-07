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Клопп висміяв Манчестер Сіті після поразки від Астон Вілли

7 грудня 2023 15:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп висміяв Манчестер Сіті після поразки від Астон Вілли
Юрген Клопп керує грою "Ліверпуля". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" обіграв "Шеффілд "Юнайтед", а "Манчестер Сіті" несподівано програв "Астон Віллі". Наставник "червоних" Юрген Клопп заявив, що не можна списувати "містян" з рахунків у чемпіонських перегонах.

Клопп вважає непередбачуваною боротьбу за перемогу у турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "90min".

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп виступив із промовою після того, як "Сіті" зазнав третьої поразки в сезоні від "Астон Вілли", яка тепер посідає третє місце в таблиці. Бірмінгемці під керівництвом Унаї Емері набрали неймовірної форми. Чинні чемпіони Англії не перемагали у чотирьох матчах АПЛ поспіль.

Хосеп Гвардіола
Гвардіола коментує гру "Сіті". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Клопп про переможця АПЛ

Лондонський "Арсенал" водночас вкотре вирвав перемогу у суперника наприкінці матчу та продовжив очолювати турнірну таблицю. "Ліверпуль" відстає від команди Мікеля Артети на два очки та випереджає "Астон Віллу" на таку ж кількість балів. "Сіті" опинився на четвертому рядку. Команда Пепа Гвардіоли відстає від лідера на шість очок.

"Якби хтось списав "Сіті" з рахунків, це було б найбільшим жартом в історії футболу. Цей сезон виходить дуже захоплюючим. Багато команд борються за титул. Я б не став скидати з рахунком "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Ліга неймовірно сильна. Гвардіола говорив, що необхідно в кожному матчі демонструвати перевагу над суперником, бути краще, ніж конкурент. Цікаво, що він думає зараз, коли "Сіті" припустився кількох помилок.

Я гадки не маю, хто виграє титул. Але претендентам потрібна не тільки майстерність, а й везіння, щоб пережити важкі моменти, особливо якщо йдеться про травми", — розповів Юрген Клопп.

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