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Лідер Ліверпуля вибув із ладу до кінця сезону

7 грудня 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Ліверпуля вибув із ладу до кінця сезону
Футболісти "Ліверпуля" після матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб англійського "Ліверпуля" заявив про втрату важливого для команди футболіста. Захисник Жоель Матіп більше не вийде на поле цього сезону.

Німецький футболіст зазнав тяжкої травми, повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

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У матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" обіграв вдома "Фулгем" із рахунком 4:3. Проте радість гравців "червоних" була затьмарена новиною про травму захисника команди.

Матіп та Холанд
Матіп та Голанд у боротьбі за м'яч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Коли Матіп повернеться на поле

В одному з епізодів поєдинку Жоель Матіп отримав тяжке ушкодження — розрив передньої зв'язки коліна. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп підтвердив, що 32-річний футболіст зможе вийти на поле.

Таке пошкодження потребує тривалого відновлення. Мабуть, Матіп вже не зіграє за "Ліверпуль" цього сезону. Найближчим часом йому доведеться перенести операцію. Лише в середині весни наступного року футболіст зможе розпочати тренування.

Жоель Матіп
Жоель Матіп отримав травму. Фото: REUTERS/Phil Noble

Наступний матч "Ліверпуль" зіграє проти "Крістал Пелас" на виїзді. Поєдинок пройде в суботу, дев'ятого грудня, о 14.30 за київським часом. За підсумками 15 турів команда Юргена Клоппа посідає друге місце у турнірній таблиці.

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