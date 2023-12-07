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Лидер Ливерпуля выбыл из строя до конца сезона

7 декабря 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Ливерпуля выбыл из строя до конца сезона
Футболисты "Ливерпуля" после матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Ливерпуля" заявил о потере важного для команды футболиста. Защитник Жоэль Матип больше не выйдет на поле в этом сезоне. 

Немецкий футболист получил тяжелую травму, сообщает официальный сайт "Ливерпуля". 

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В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл дома "Фулхэм" со счетом 4:3. Однако радость игроков "красных" была омрачена новостью о травме защитника команды. 

Матип и Холанд
Матип и Холанд в борьбе за мяч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Когда Матип вернется на поле 

В одном из эпизодов поединка Жоэль Матип получил тяжелое повреждение — разрыв передней крестообразной связки колена. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что 32-летний футболист нескоро сможет выйти на поле. 

Такое повреждение требует длительного восстановления. Вероятно, Матип уже не сыграет за "Ливерпуль" в этом сезоне. В ближайшее время ему придется перенести операцию. Только в середине весны следующего года футболист сможет приступить к тренировкам. 

Жоэль Матип
Жоэль Матип получил травму. Фото: REUTERS/Phil Noble

Следующий матч "Ливерпуль" сыграет против "Кристал Пэлас" на выезде. Поединок пройдет в субботу, девятого декабря, в 14:30 по киевскому времени. По итогам 15 туров команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице. 

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