Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Динамо переходит в ЛНЗ — о ком речь arrow

Лидер Динамо переходит в ЛНЗ — о ком речь

7 декабря 2023 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Динамо переходит в ЛНЗ — о ком речь
Усман Камара на тренировке. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько украинских клубов вели переговоры о трансфере Усмана Камара. В ближайшее время атакующий полузащитник переедет в украинскую Премьер-лигу (УПЛ). 

Фаворитом в борьбе за игрока является клуб ЛНЗ из Черкасс, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Zorya Londonsk". 

Читайте также:

Футболист "Динамо" (Тбилиси) оказался в сфере интересов украинских клубов. "Карпаты", ЛНЗ и "Кривбасс" вели переговоры с грузинской командой о трансфере 24-летнего гвинейского футболиста. 

Усман Камара
Камара борется с защитником. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Переход Камара в ЛНЗ 

Тбилисское "Динамо" оценило своего футболиста в 400 тысяч евро. В этом году Усман Камара сыграл 43 поединка во всех сезонах, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. 

Усман Камара
Камара забивает гол. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Черкасский клуб ЛНЗ уже сделал предложение "Динамо" по футболисту, причем украинцы согласились заплатить даже больше, чем хотела команда из Тбилиси. Камара пока не согласился на переезд в Украину, так как сомневается, что в этой стране ему смогут обеспечить безопасность. Он взял паузу, чтобы подумать. 

Напомним, Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за "Днепр-1" в ближайшие месяцы.

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет. 

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме