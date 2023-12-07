Лидер Динамо переходит в ЛНЗ — о ком речь

Усман Камара на тренировке. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Сразу несколько украинских клубов вели переговоры о трансфере Усмана Камара. В ближайшее время атакующий полузащитник переедет в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

Фаворитом в борьбе за игрока является клуб ЛНЗ из Черкасс, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Камара борется с защитником. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Переход Камара в ЛНЗ

Тбилисское "Динамо" оценило своего футболиста в 400 тысяч евро. В этом году Усман Камара сыграл 43 поединка во всех сезонах, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач.

Камара забивает гол. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Черкасский клуб ЛНЗ уже сделал предложение "Динамо" по футболисту, причем украинцы согласились заплатить даже больше, чем хотела команда из Тбилиси. Камара пока не согласился на переезд в Украину, так как сомневается, что в этой стране ему смогут обеспечить безопасность. Он взял паузу, чтобы подумать.

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