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Лідер Динамо переходить до ЛНЗ — про кого йдеться

7 грудня 2023 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Динамо переходить до ЛНЗ — про кого йдеться
Усман Камара на тренуванні. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу кілька українських клубів вели переговори про трансфер Усмана Камара. Найближчим часом атакувальний півзахисник переїде до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Фаворитом у боротьбі за гравця є клуб ЛНЗ із Черкас, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Футболіст "Динамо" (Тбілісі) опинився у сфері інтересів українських клубів. "Карпати", ЛНЗ та "Кривбас" вели переговори з грузинською командою про трансфер 24-річного гвінейського футболіста.

Усман Камара
Камара бореться із захисником. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Перехід Камара до ЛНЗ

Тбіліське "Динамо" оцінило свого футболіста у 400 тисяч євро. Цього року Усман Камара зіграв 43 поєдинки у всіх сезонах, забив 15 м'ячів та зробив сім результативних передач.

Усман Камара
Камара забиває гол. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Черкаський клуб ЛНЗ уже зробив пропозицію "Динамо" щодо футболіста, причому українці погодилися заплатити навіть більше, ніж хотіла команда з Тбілісі. Камара поки не погодився на переїзд в Україну, оскільки сумнівається, що в цій країні йому зможуть забезпечити безпеку. Він узяв паузу, щоби подумати.

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