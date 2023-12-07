Лідер Динамо переходить до ЛНЗ — про кого йдеться

Усман Камара на тренуванні. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Одразу кілька українських клубів вели переговори про трансфер Усмана Камара. Найближчим часом атакувальний півзахисник переїде до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Фаворитом у боротьбі за гравця є клуб ЛНЗ із Черкас, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Камара бореться із захисником. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Перехід Камара до ЛНЗ

Тбіліське "Динамо" оцінило свого футболіста у 400 тисяч євро. Цього року Усман Камара зіграв 43 поєдинки у всіх сезонах, забив 15 м'ячів та зробив сім результативних передач.

Камара забиває гол. Фото: instagram.com/ousmanecamaraoff/

Черкаський клуб ЛНЗ уже зробив пропозицію "Динамо" щодо футболіста, причому українці погодилися заплатити навіть більше, ніж хотіла команда з Тбілісі. Камара поки не погодився на переїзд в Україну, оскільки сумнівається, що в цій країні йому зможуть забезпечити безпеку. Він узяв паузу, щоби подумати.

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