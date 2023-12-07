Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Волошин став героєм Динамо у матчі з Металістом 1925 — відео голів arrow

Волошин став героєм Динамо у матчі з Металістом 1925 — відео голів

7 грудня 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Волошин став героєм Динамо у матчі з Металістом 1925 — відео голів
Гравці "Динамо" святкують гол. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Харківський "Металіст 1925" зіграв у Києві виїзний поєдинок української Прем'єр-ліги проти "Динамо". Команда Олександра Шовковського без проблем обіграла суперника.

Ця перемога стала третьою поспіль для "Динамо" під проводом Шовковського, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тренерський штаб "Динамо" здивував тим, що в основі команди опинилися Нещерет і Шапаренко, який одужав після травми. Але вони стали героями поєдинку.

Волошин міг зробити хет-трик

"Динамо" — "Металіст 1925" — 4:2 (3:1)

Голи: Волошин, 11, 22; Ванат, 34; Дячук, 89 — Дмитренко, 30; Ременюк, 71

Вилучення: Бичек, 41 ("Металіст 1925") — повторне попередження

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Шапаренко (Царенко, 60), Буяльський (капітан) (Андріївський, 60), Кабаєв (Караваєв, 60) — Ванат (Супряга, 81).

В.о. тренера: Олександр Шовковський.

"Металіст 1925": Сидоренко — Капінус, Ткачук, Червак, Фаріна — Габелок (капітан) (Ткачук, 59) — Моура (Ременюк, 59), Бічек, Мартинюк, Дмитренко (Чирук, 76) — Сидоров (Борячук, 67).

Тренер Олег Голодюк.

Обидві команди активно розпочали поєдинок на замерзлому газоні. Киянам знадобилося 11 хвилин для того, щоби відкрити рахунок. Волошин почав і завершив контратаку "Динамо" точним ударом повз Сидоренка, а витончений асист опинився на рахунку Буяльського, 1:0!

Незабаром після цього Ванат упустив шанс зміцнити перевагу "Динамо", але на 22-1 хвилині господарі поля забили другий м'яч. Буяльський знайшов Шапаренка передачею зліва на лінію штрафного майданчика. Сидоренко відбив м'яча убік після удару Миколи, а Волошин першим встиг на добивання, 2:0!

Але під кінець пів години гри гості зуміли забити красивий гол. Габелок із центру поля зробив шикарну передачу на позицію лівого інсайда. Дмитренко без проблем переграв Нещерета, 2:1!

 

Однак через кілька хвилин Ванат зумів відзначитися після того, як найвище вистрибнув у чужий штрафний на подачу стандарту, 3:1! А наприкінці тайму Бічек грубо зіграв проти Буяльського та отримав друге попередження. Гості залишилися у меншості та ледь не пропустили після спроби Волошина оформити хет-трик, але футболіст "Динамо" схибив.

У другому таймі "Динамо" упустило кілька розкішних моментів. Шапаренко, Андрієвський та Царенко не зуміли "пробити" Сидоренка. Натомість у ході контратаки харків'ян Борячук вивів Ременюка на рандеву з Нещеретом, який вибіг зі штрафного майданчика і підвів свою команду. Після удару гравця "Металіста 1925" м'яч спокійно закотився у сітку, 3:2!

Однак "валідольної" кінцівки не вийшло. На останніх хвилинах матчу столична команда отримала право на кутовий. Після навісу з флангу Супряга головою скинув м'яч на Дячука, котрий забив свій перший гол за "Динамо" в УПЛ, 4:2!

Кияни довели матч до перемоги й тепер готуватимуться до гри з "Оболонню", яка відбудеться за кілька днів. Наступним суперником "Металіста 1925" стане "Олександрія".

Нагадаємо, Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи.

Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ - про кого йдеться.

"Динамо" може очолити відомий український тренер .

Леднєв отримав тяжку травму і не зіграє за "Дніпро-1" у найближчі місяці.

Циганков і Мартінес підуть із "Жирони" до топ-клубу — коли це станеться.

"Манчестер Сіті" придбає лідера мадридського "Реала".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі