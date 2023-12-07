Волошин став героєм Динамо у матчі з Металістом 1925 — відео голів

Гравці "Динамо" святкують гол. Скриншот 2+2

Харківський "Металіст 1925" зіграв у Києві виїзний поєдинок української Прем'єр-ліги проти "Динамо". Команда Олександра Шовковського без проблем обіграла суперника.

Ця перемога стала третьою поспіль для "Динамо" під проводом Шовковського, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Волошин міг зробити хет-трик

"Динамо" — "Металіст 1925" — 4:2 (3:1)

Голи: Волошин, 11, 22; Ванат, 34; Дячук, 89 — Дмитренко, 30; Ременюк, 71

Вилучення: Бичек, 41 ("Металіст 1925") — повторне попередження

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Шапаренко (Царенко, 60), Буяльський (капітан) (Андріївський, 60), Кабаєв (Караваєв, 60) — Ванат (Супряга, 81).

В.о. тренера: Олександр Шовковський.

"Металіст 1925": Сидоренко — Капінус, Ткачук, Червак, Фаріна — Габелок (капітан) (Ткачук, 59) — Моура (Ременюк, 59), Бічек, Мартинюк, Дмитренко (Чирук, 76) — Сидоров (Борячук, 67).

Тренер Олег Голодюк.

Обидві команди активно розпочали поєдинок на замерзлому газоні. Киянам знадобилося 11 хвилин для того, щоби відкрити рахунок. Волошин почав і завершив контратаку "Динамо" точним ударом повз Сидоренка, а витончений асист опинився на рахунку Буяльського, 1:0!

Незабаром після цього Ванат упустив шанс зміцнити перевагу "Динамо", але на 22-1 хвилині господарі поля забили другий м'яч. Буяльський знайшов Шапаренка передачею зліва на лінію штрафного майданчика. Сидоренко відбив м'яча убік після удару Миколи, а Волошин першим встиг на добивання, 2:0!

Але під кінець пів години гри гості зуміли забити красивий гол. Габелок із центру поля зробив шикарну передачу на позицію лівого інсайда. Дмитренко без проблем переграв Нещерета, 2:1!

Однак через кілька хвилин Ванат зумів відзначитися після того, як найвище вистрибнув у чужий штрафний на подачу стандарту, 3:1! А наприкінці тайму Бічек грубо зіграв проти Буяльського та отримав друге попередження. Гості залишилися у меншості та ледь не пропустили після спроби Волошина оформити хет-трик, але футболіст "Динамо" схибив.

У другому таймі "Динамо" упустило кілька розкішних моментів. Шапаренко, Андрієвський та Царенко не зуміли "пробити" Сидоренка. Натомість у ході контратаки харків'ян Борячук вивів Ременюка на рандеву з Нещеретом, який вибіг зі штрафного майданчика і підвів свою команду. Після удару гравця "Металіста 1925" м'яч спокійно закотився у сітку, 3:2!

Однак "валідольної" кінцівки не вийшло. На останніх хвилинах матчу столична команда отримала право на кутовий. Після навісу з флангу Супряга головою скинув м'яч на Дячука, котрий забив свій перший гол за "Динамо" в УПЛ, 4:2!

Кияни довели матч до перемоги й тепер готуватимуться до гри з "Оболонню", яка відбудеться за кілька днів. Наступним суперником "Металіста 1925" стане "Олександрія".

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