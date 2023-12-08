Шовковский назвал будущих лидеров киевского Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал игру молодых футболистов команды. Наставник выделил несколько подопечных, которые в будущем могут претендовать на роль лидеров "бело-синих".
Шовковский назвал три фамилии, сообщает портал Новини.LIVE.
"Динамо" выиграло три матча подряд после того, как Александр Шовковский сменил у руля команды Мирчу Луческу. Президент клуба Игорь Суркис считает, что новый наставник сумел раскрепостить команду.
Будущие лидеры "Динамо"
После победы над "Металлистом 1925" Александра Шовковского попросили прокомментировать игру молодых футболистов команды. Прозвучали фамилии Назара Волошина, который сделал в этом поединке дубль, а также Антона Царенко и Самбы Диалло.
Наставник "бело-синих" настаивает на том, чтобы каждый футболист команды стремился прогрессировать и воплощать требования тренерского штаба и руководства клуба. Это поможет игрокам заявить о своих лидерских качествах в "Динамо" или любой другой команде.
"Одна из задач, которая стоит перед нами — это воспитание новых, молодых футболистов, чтобы они играли на самом высоком уровне", — рассказал Александр Шовковский.
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