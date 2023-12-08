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Шовковский назвал будущих лидеров киевского Динамо

8 декабря 2023 12:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский назвал будущих лидеров киевского Динамо
Игроки перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал игру молодых футболистов команды. Наставник выделил несколько подопечных, которые в будущем могут претендовать на роль лидеров "бело-синих". 

Шовковский назвал три фамилии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Динамо" выиграло три матча подряд после того, как Александр Шовковский сменил у руля команды Мирчу Луческу. Президент клуба Игорь Суркис считает, что новый наставник сумел раскрепостить команду. 

Антон Царенко
Антон Царенко бьет по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Будущие лидеры "Динамо"

После победы над "Металлистом 1925" Александра Шовковского попросили прокомментировать игру молодых футболистов команды. Прозвучали фамилии Назара Волошина, который сделал в этом поединке дубль, а также Антона Царенко и Самбы Диалло. 

Наставник "бело-синих" настаивает на том, чтобы каждый футболист команды стремился прогрессировать и воплощать требования тренерского штаба и руководства клуба. Это поможет игрокам заявить о своих лидерских качествах в "Динамо" или любой другой команде. 

"Одна из задач, которая стоит перед нами — это воспитание новых, молодых футболистов, чтобы они играли на самом высоком уровне", — рассказал Александр Шовковский. 

Напомним, Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие.

Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо". 

Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе. 

Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.

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