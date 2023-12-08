Шовковский назвал будущих лидеров киевского Динамо

Игроки перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал игру молодых футболистов команды. Наставник выделил несколько подопечных, которые в будущем могут претендовать на роль лидеров "бело-синих".

Шовковский назвал три фамилии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Антон Царенко бьет по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущие лидеры "Динамо"

После победы над "Металлистом 1925" Александра Шовковского попросили прокомментировать игру молодых футболистов команды. Прозвучали фамилии Назара Волошина, который сделал в этом поединке дубль, а также Антона Царенко и Самбы Диалло.

Наставник "бело-синих" настаивает на том, чтобы каждый футболист команды стремился прогрессировать и воплощать требования тренерского штаба и руководства клуба. Это поможет игрокам заявить о своих лидерских качествах в "Динамо" или любой другой команде.

"Одна из задач, которая стоит перед нами — это воспитание новых, молодых футболистов, чтобы они играли на самом высоком уровне", — рассказал Александр Шовковский.

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