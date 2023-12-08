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Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие

8 декабря 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие
Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный начнет новый сезон в другом клубе. К молодому игроку проявляют интерес сразу несколько команд. 

Забарный может сменить команду, если "вишни" покинут элитный дивизион, сообщает Daily Mail.

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Илья Забарный в сезоне 2023/2024 стал одним из лидеров "Борнмута". Ему понадобилось меньше года для того, чтобы освоиться в английской Премьер-лиге. Теперь 21-летним украинцем интересуются другие клубы. 

Илья Забарный
Илья Забарный борется с Олли Уоткинсом из "Астон Виллы". Фото: REUTERS/Ian Walton

Куда может перейти Забарный 

В услугах защитника "Борнмута" заинтересованы клубы из Англии, Испании и Италии. Наибольшую решимость проявляет миланский "Интер", который уже направил "вишням" запрос о трансферной стоимости украинского футболиста. 

Илья Забарный уйдет из "Борнмута" в случае, если команда Андони Ираолы покинет элитный дивизион по итогам сезона. По итогам 15 туров АПЛ "вишни" занимают 15-е место в турнирной таблице. Они опережают команды из зоны вылета на семь очков. В следующем туре "Борнмут" сыграет с "Манчестер Юнайтед". 

"Интер" может начать переговоры о трансфере Забарного, даже если "вишни" сохранят прописку в АПЛ. "Нерадзурри" хотят подписать молодого и перспективного атлетичного защитника, который понимает игру и способен прогрессировать. Ориентировочная трансферная стоимость Ильи Забарного составляет 20 млн евро. 

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