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Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова

8 грудня 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова
Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний розпочне новий сезон в іншому клубі. До молодого гравця виявляють інтерес одразу кілька команд.

Забарний може змінити команду, якщо "вишні" залишать елітний дивізіон, повідомляє Daily Mail.

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Ілля Забарний у сезоні 2023/2024 став одним із лідерів "Борнмуту". Йому знадобилося менш як рік для того, щоби освоїтися в англійській Прем'єр-лізі. Наразі 21-річним українцем цікавляться інші клуби.

Ілля Забарний
Ілля Забарний бореться з Оллі Воткінсом з "Астон Вілли". Фото: REUTERS/Ian Walton"

Куди може перейти Забарний

У послугах захисника "Борнмута" зацікавлені клуби з Англії, Іспанії та Італії. Найбільшу рішучість проявляє міланський "Інтер", який уже надіслав "вишням" запит про трансферну вартість українського футболіста.

Ілля Забарний піде з "Борнмута" у разі, якщо команда Андоні Іраоли залишить елітний дивізіон за підсумками сезону. За підсумками 15 турів АПЛ "вишні" посідають 15-те місце у турнірній таблиці. Вони випереджають команди із зони вильоту на сім очок. У наступному турі "Борнмут" зіграє із "Манчестер Юнайтед".

"Інтер" може розпочати переговори про трансфер Забарного, навіть якщо "вишні" збережуть прописку до АПЛ. "Нерадзуррі" хочуть підписати молодого та перспективного атлетичного захисника, який розуміє гру та здатний прогресувати. Орієнтовна трансферна вартість Іллі Забарного становить 20 млн євро.

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