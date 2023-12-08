Мілевський кинув пити, схуд і працюватиме у відомому клубі

Мілевський у київській опері. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський успішно пройшов курс реабілітації від алкогольної залежності. Футболіст уже виписався з клініки.

Мілевський схуд і має добрий вигляд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Алієв та Мілевський кілька місяців тому. Скриншот YouTube

Майбутнє Мілевського

Ексфорвард київського "Динамо" схуд на 20 кг, у нього зійшов набряк. Невдовзі після виписки зі столичної клініки Артем Мілевський відвідав київський оперний театр та продемонстрував, що перебуває в чудовій формі. Він пройшов комплексну реабілітацію

Повідомляється, що найближчим часом Мілевський може отримати роботу в київському "Динамо". Президент столичного клубу Ігор Суркіс обіцяв допомогти колишньому футболістові з роботою. Однак поки що невідомо, яку посаду буде запропоновано Мілевському, що завершив кар'єру в 2021 році.

Артем Мілевський разом із "Динамо" чотири рази вигравав чемпіонат України та Кубок країни, тричі перемагав у матчах за Суперкубок України.

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