Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский успешно прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости. Футболист уже выписался из клиники.
Милевский похудел и хорошо выглядит, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Артем Милевский успешно прошел реабилитацию и стал гораздо лучше выглядеть после того, как выписался из клиники. Согласно информации источника, 38-летний спортсмен "закодировался".
Будущее Милевского
Экс-форвард киевского "Динамо" похудел на 20 кг, с него сошел отек. Вскоре после выписки из столичной клиники Артем Милевский посетил киевский оперный театр и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он прошел комплексную реабилитацию
Сообщается, что в ближайшее время Милевский может получить работу в киевском "Динамо". Президент столичного клуба Игорь Суркис обещал помочь бывшему футболисту с работой. Однако пока не известно, какая должность будет предложена Милевскому, который завершил карьеру в 2021 году.
Артем Милевский вместе с "Динамо" четыре раза выигрывал чемпионат Украины и Кубок страны, трижды побеждал в матчах за Суперкубок Украины.
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