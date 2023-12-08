Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе

Милевский в киевской опере. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский успешно прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости. Футболист уже выписался из клиники.

Милевский похудел и хорошо выглядит, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также:

Артем Милевский успешно прошел реабилитацию и стал гораздо лучше выглядеть после того, как выписался из клиники. Согласно информации источника, 38-летний спортсмен "закодировался".

Алиев и Милевский несколько месяцев назад. Скриншот YouTube

Будущее Милевского

Экс-форвард киевского "Динамо" похудел на 20 кг, с него сошел отек. Вскоре после выписки из столичной клиники Артем Милевский посетил киевский оперный театр и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он прошел комплексную реабилитацию

Сообщается, что в ближайшее время Милевский может получить работу в киевском "Динамо". Президент столичного клуба Игорь Суркис обещал помочь бывшему футболисту с работой. Однако пока не известно, какая должность будет предложена Милевскому, который завершил карьеру в 2021 году.

Артем Милевский вместе с "Динамо" четыре раза выигрывал чемпионат Украины и Кубок страны, трижды побеждал в матчах за Суперкубок Украины.

Напомним, Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо".

Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы.

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.

Шаран после увольнения из "Миная" возглавит другой украинский клуб.