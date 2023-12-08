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Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе

8 декабря 2023 08:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе
Милевский в киевской опере. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский успешно прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости. Футболист уже выписался из клиники. 

Милевский похудел и хорошо выглядит, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Артем Милевский успешно прошел реабилитацию и стал гораздо лучше выглядеть после того, как выписался из клиники. Согласно информации источника, 38-летний спортсмен "закодировался". 

Алиев и Милевский
Алиев и Милевский несколько месяцев назад. Скриншот YouTube

Будущее Милевского 

Экс-форвард киевского "Динамо" похудел на 20 кг, с него сошел отек. Вскоре после выписки из столичной клиники Артем Милевский посетил киевский оперный театр и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он прошел комплексную реабилитацию 

Сообщается, что в ближайшее время Милевский может получить работу в киевском "Динамо". Президент столичного клуба Игорь Суркис обещал помочь бывшему футболисту с работой. Однако пока не известно, какая должность будет предложена Милевскому, который завершил карьеру в 2021 году. 

Артем Милевский вместе с "Динамо" четыре раза выигрывал чемпионат Украины и Кубок страны, трижды побеждал в матчах за Суперкубок Украины.

Напомним, Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо". 

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