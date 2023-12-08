Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе Динамо arrow

Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе Динамо

8 декабря 2023 07:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе Динамо
Игорь Суркис на клубной базе. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в перенесенном матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского забили сопернику четыре гола и пропустили в ответ только два мяча. 

Суркис отметил заслугу Шовковского в этой победе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

Читайте также:

Команды противостояли друг другу на замерзшем поле при нулевой температуре воздуха. Президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что соперники "играли по погоде", однако поединок держал болельщиков в напряжении. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Шовковский изменил "Динамо" 

Руководитель столичной команды вспомнил, что Мирча Луческу был "тоталитарным" тренером и очень сурово спрашивал с футболистов "Динамо". Но в последнее время игра "бело-синих" стала другой. 

После прихода Александра Шовковского на тренерский мостик футболисты расслабились, они пребывают в хорошем настроении, у игроков многое получается. Суркис ждет, как "Динамо" будет играть после зимней паузы. 

При Александре Шовковском "Динамо" выиграло три матча подряд, в которых забило восемь голов и дважды пропустило в свои ворота. Следующий поединок "бело-синие" проведут дома против "Оболони" в понедельник, 11 декабря, в 15:00 по киевскому времени. 

Напомним, Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Шаран после увольнения из "Миная" возглавит другой украинский клуб.

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме