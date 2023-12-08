Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе Динамо

Игорь Суркис на клубной базе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в перенесенном матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского забили сопернику четыре гола и пропустили в ответ только два мяча.

Суркис отметил заслугу Шовковского в этой победе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

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Команды противостояли друг другу на замерзшем поле при нулевой температуре воздуха. Президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что соперники "играли по погоде", однако поединок держал болельщиков в напряжении.

Александр Шовковский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Шовковский изменил "Динамо"

Руководитель столичной команды вспомнил, что Мирча Луческу был "тоталитарным" тренером и очень сурово спрашивал с футболистов "Динамо". Но в последнее время игра "бело-синих" стала другой.

После прихода Александра Шовковского на тренерский мостик футболисты расслабились, они пребывают в хорошем настроении, у игроков многое получается. Суркис ждет, как "Динамо" будет играть после зимней паузы.

При Александре Шовковском "Динамо" выиграло три матча подряд, в которых забило восемь голов и дважды пропустило в свои ворота. Следующий поединок "бело-синие" проведут дома против "Оболони" в понедельник, 11 декабря, в 15:00 по киевскому времени.

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