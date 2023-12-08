Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в перенесенном матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского забили сопернику четыре гола и пропустили в ответ только два мяча.
Суркис отметил заслугу Шовковского в этой победе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".
Команды противостояли друг другу на замерзшем поле при нулевой температуре воздуха. Президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что соперники "играли по погоде", однако поединок держал болельщиков в напряжении.
Как Шовковский изменил "Динамо"
Руководитель столичной команды вспомнил, что Мирча Луческу был "тоталитарным" тренером и очень сурово спрашивал с футболистов "Динамо". Но в последнее время игра "бело-синих" стала другой.
После прихода Александра Шовковского на тренерский мостик футболисты расслабились, они пребывают в хорошем настроении, у игроков многое получается. Суркис ждет, как "Динамо" будет играть после зимней паузы.
При Александре Шовковском "Динамо" выиграло три матча подряд, в которых забило восемь голов и дважды пропустило в свои ворота. Следующий поединок "бело-синие" проведут дома против "Оболони" в понедельник, 11 декабря, в 15:00 по киевскому времени.
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