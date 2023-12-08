Суркіс назвав головне досягнення Шовковського на чолі Динамо

Ігор Суркіс на клубній базі. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу над харківським "Металістом 1925" у перенесеному матчі третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Підопічні Олександра Шовковського забили супернику чотири голи й пропустили у відповідь лише два м'ячі.

Суркіс відзначив заслугу Шовковського у цій перемозі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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Команди протистояли одна одній на замерзлому полі за нульової температури повітря. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зазначив, що суперники "грали за погодою", проте поєдинок тримав уболівальників у напрузі.

Олександр Шовковський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Шовковський змінив "Динамо"

Керівник столичної команди згадав, що Мірча Луческу був "тоталітарним" тренером і дуже суворо вимагав від футболістів "Динамо". Але останнім часом гра "біло-синіх" стала іншою.

Після приходу Олександра Шовковського на тренерський місток футболісти розслабилися, вони перебувають у гарному настрої, у гравців багато що виходить. Суркіс чекає, як "Динамо" гратиме після зимової паузи.

За Олександра Шовковського "Динамо" виграло три матчі поспіль, у яких забило вісім голів і двічі пропустило в свої ворота. Наступний поєдинок "біло-сині" проведуть вдома проти "Оболоні" у понеділок, 11 грудня, о 15:00 за київським часом.

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