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Гаррі Кейн розповів, коли планує повернутися до чемпіонату Англії

8 грудня 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гаррі Кейн розповів, коли планує повернутися до чемпіонату Англії
Кейн із партнерами по "Баварії" дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував чутки про інтерес із боку клубів Прем'єр-ліги (АПЛ). Форвард розповів, чого він хоче добитися у мюнхенській "Баварії".

У Кейна залишилася незавершена справа в Англії, повідомляє FourFourTwo.

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"Баварія" довго торгувалася з "Тоттенгемом" щодо суми компенсації за трансфер Гаррі Кейна. Мюнхенці заплатили за гравця 100 млн євро, але жодного разу не пошкодували про цю угоду.

У першій половині сезону 2023/2024 Гаррі Кейн зіграв 17 матчів за "Баварію" у всіх турнірах. Він забив 22 голи та зробив сім результативних передач. Форвард мюнхенського клубу є найрезультативнішим гравцем Європи.

Повернення Кейна до Англії

Більшість грандів АПЛ продовжує цікавитись 30-річним капітаном "трьох левів". Як мінімум "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" хотіли б бачити Гаррі Кейна у своїх складах.

Харрі Кейн
Гаррі Кейн у матчі Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Їм доведеться почекати, оскільки поки що форвард не збирається повертатися до Англії. Контракт англійця з "Баварією" чинний до літа 2027 року. Кейн мріє виграти у Мюнхені трофеї, а також перевершити досягнення Роберта Левандовського, який у сезоні 2020/2021 забив 50 голів за сезон.

"Я не загадую так далеко вперед. Зараз я абсолютно щасливий у "Баварії". Зосереджуюсь на кожному наступному матчі. Ніхто не знає, що станеться в майбутньому", — заявив Гаррі Кейн.

Форвард збірної Англії може повернутися до Прем'єр-ліги лише для того, щоб перевершити рекорд Алана Ширера та стати найрезультативнішим гравцем за всю історію турніру.

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