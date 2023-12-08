Гаррі Кейн розповів, коли планує повернутися до чемпіонату Англії
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував чутки про інтерес із боку клубів Прем'єр-ліги (АПЛ). Форвард розповів, чого він хоче добитися у мюнхенській "Баварії".
У Кейна залишилася незавершена справа в Англії, повідомляє FourFourTwo.
"Баварія" довго торгувалася з "Тоттенгемом" щодо суми компенсації за трансфер Гаррі Кейна. Мюнхенці заплатили за гравця 100 млн євро, але жодного разу не пошкодували про цю угоду.
У першій половині сезону 2023/2024 Гаррі Кейн зіграв 17 матчів за "Баварію" у всіх турнірах. Він забив 22 голи та зробив сім результативних передач. Форвард мюнхенського клубу є найрезультативнішим гравцем Європи.
Повернення Кейна до Англії
Більшість грандів АПЛ продовжує цікавитись 30-річним капітаном "трьох левів". Як мінімум "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" хотіли б бачити Гаррі Кейна у своїх складах.
Їм доведеться почекати, оскільки поки що форвард не збирається повертатися до Англії. Контракт англійця з "Баварією" чинний до літа 2027 року. Кейн мріє виграти у Мюнхені трофеї, а також перевершити досягнення Роберта Левандовського, який у сезоні 2020/2021 забив 50 голів за сезон.
"Я не загадую так далеко вперед. Зараз я абсолютно щасливий у "Баварії". Зосереджуюсь на кожному наступному матчі. Ніхто не знає, що станеться в майбутньому", — заявив Гаррі Кейн.
Форвард збірної Англії може повернутися до Прем'єр-ліги лише для того, щоб перевершити рекорд Алана Ширера та стати найрезультативнішим гравцем за всю історію турніру.
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