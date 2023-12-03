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Кейн переїжджає — форвард Баварії витратив за життя в готелі неймовірну суму

3 грудня 2023 07:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн переїжджає — форвард Баварії витратив за життя в готелі неймовірну суму
Гаррі Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гаррі Кейн нарешті знайшов собі оселю та житиме в будинку ексгравця Баварії Люка Ернандеса. За кілька місяців в Мюнхені англійський нападник був вимушений жити в готелі та витратив на це солідні кошти.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає Новини.LIVE.

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Кейн став гравцем Баварії 12 серпня 2023 року. З того моменту він ніяк не міг знайти собі постійне житло в Мюнхені. За одну ніч в готелі він платив 11 тисяч євро, а за весь проведений там час витратив 1,2 мільйона.

Врешті решт Гаррі знайшов вихід та незабаром оселиться на віллі, яка раніше належала ексзахиснику Баварії Люці Ернандесу. 

Додамо, що Кейн та Ернандес не встигли перетнутися в Мюнхені, оскільки гравець збірної Франції перейшов до ПСЖ за місяць до трансферу нападника.

Особливі умови родини Кейна

Пошуки будинку ускладнювалися тим, що потрібно було знайти житло щонайменше 7 спальнями, для себе, своєї дружини, 4 дітей, а також для інших членів сім'ї.

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