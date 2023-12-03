Кейн переїжджає — форвард Баварії витратив за життя в готелі неймовірну суму

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Гаррі Кейн нарешті знайшов собі оселю та житиме в будинку ексгравця Баварії Люка Ернандеса. За кілька місяців в Мюнхені англійський нападник був вимушений жити в готелі та витратив на це солідні кошти.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає Новини.LIVE.

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Кейн став гравцем Баварії 12 серпня 2023 року. З того моменту він ніяк не міг знайти собі постійне житло в Мюнхені. За одну ніч в готелі він платив 11 тисяч євро, а за весь проведений там час витратив 1,2 мільйона.

Врешті решт Гаррі знайшов вихід та незабаром оселиться на віллі, яка раніше належала ексзахиснику Баварії Люці Ернандесу.

Harry Kane has finally found a house in Munich and his family will move over next month. Kane's house-hunting was difficult especially because he was looking for a house with at least 7 bedrooms for himself, his wife, 4 children and also some other family members. Such properties… pic.twitter.com/0kxnYxWXrv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2023

Додамо, що Кейн та Ернандес не встигли перетнутися в Мюнхені, оскільки гравець збірної Франції перейшов до ПСЖ за місяць до трансферу нападника.

Особливі умови родини Кейна

Пошуки будинку ускладнювалися тим, що потрібно було знайти житло щонайменше 7 спальнями, для себе, своєї дружини, 4 дітей, а також для інших членів сім'ї.

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