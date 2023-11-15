Кейн отримає від Баварії великий бонус, якщо виконає важливу умову

Харрі Кейн під час атаки. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Керівництво мюнхенської "Баварії" гарантувало форварду команди Харрі Кейну солідний грошовий бонус. Англійський футболіст має встановити бомбардирський рекорд для того, щоб його здобути.

Кейн упевнено виконує умови угоди з "Баварією", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

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Харрі Кейн став лідером атак "Баварії" після переходу з "Тоттенгема" влітку цього голу. Як виявилося, керівництво мюнхенського клубу надало британцю додаткову мотивацію, щоб футболіст міг залишатися серед найрезультативніших гравців Європи.

Кейн на шляху до нового рекорду

Англійський форвард вже забив за "Баварію" 17 голів у німецькій Бундеслізі, до яких додав чотири м'ячі у Лізі чемпіонів. Також на його рахунку сім результативних передач (п'ять у чемпіонаті Німеччини та дві у ЛЧ — Ред.).

Кейн забиває у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Харрі Кейн додатково отримає від "Баварії" 250 тисяч євро. Для цього 30-річному форварду необхідно досягти за сезон позначки 40 результативних дій. Йдеться і про голи, і про результативні передачі. Йому залишилося всього 12 м'ячів та асистів.

Після 11 турів Бундесліги "Баварія" йде на другому місці у турнірній таблиці. Команда відстає від "Баєра" під керівництвом Хабі Алонсо на два очки.

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