Кейн встановив новий неймовірний рекорд

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у перших 11 турах чемпіонату. Але чи підкориться йому славетне досягнення Роберта Левандовські за підсумками сезону?

Про новий рекорд повідомляє OptaFranz, передає Новини.LIVE.

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У переможному матчі 11-го туру німецької Бундесліги проти Гайденгайма (4:2) Гаррі оформив дубль. З початку сезону голеодор Баварії забив у чемпіонаті 17 голів — це найкращий показник на цьому відрізку за всю історію німецької першості.

До цього рекорд належав Роберту Левандовські — у перших 11 турах сезону 2019/20 польський нападник забив 16 м'ячів.

Чи вийде побити рекорд Левандовські

"Але чи зможе він побити рекорд Роберта Левандовскі — 41 гол за один сезон? Головне питання всіх спортивних таблоїдів", — написали в українському телеграм-каналі Бундесліга.UA.

Цього сезону, Гаррі Кейн зіграв за Баварію в усіх турнірах 16 матчів, забив 21 гол та віддав 7 гольових передач.

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