Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кейн встановив новий неймовірний рекорд arrow

Кейн встановив новий неймовірний рекорд

12 листопада 2023 13:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн встановив новий неймовірний рекорд
Гаррі Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у перших 11 турах чемпіонату. Але чи підкориться йому славетне досягнення Роберта Левандовські за підсумками сезону?

Про новий рекорд повідомляє OptaFranz, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У переможному матчі 11-го туру німецької Бундесліги проти Гайденгайма (4:2) Гаррі оформив дубль. З початку сезону голеодор Баварії забив у чемпіонаті 17 голів — це найкращий показник на цьому відрізку за всю історію німецької першості.

До цього рекорд належав Роберту Левандовські — у перших 11 турах сезону 2019/20 польський нападник забив 16 м'ячів.

Чи вийде побити рекорд Левандовські

"Але чи зможе він побити рекорд Роберта Левандовскі — 41 гол за один сезон? Головне питання всіх спортивних таблоїдів", — написали в українському телеграм-каналі Бундесліга.UA.

Цього сезону, Гаррі Кейн зіграв за Баварію в усіх турнірах 16 матчів, забив 21 гол та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.

Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.

 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі