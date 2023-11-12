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Кейн установил новый невероятный рекорд

12 ноября 2023 13:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн установил новый невероятный рекорд
Гарри Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах чемпионата. Но подчинится ли ему знаменитое достижение Роберта Левандовски по итогам сезона?

О новом рекорде сообщает OptaFranz, передает Новини.LIVE.

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В победном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги против Гайденгайма (4:2) Гарри оформил дубль. С начала сезона голеодор Баварии забил в чемпионате 17 голов — это лучший показатель на данном отрезке за всю историю немецкого первенства.

До этого рекорд принадлежал Роберту Левандовски — в первых 11 турах сезона 2019/20 польский нападающий забил 16 мячей.

Выйдет ли побить рекорд Левандовски

"Но сможет ли он побить рекорд Роберта Левандовски — 41 гол за один сезон? Главный вопрос всех спортивных таблоидов", — написали в украинском телеграмм-канале Бундеслига.UA.

В этом сезоне Гарри Кейн сыграл за Баварию во всех турнирах 16 матчей, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.

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