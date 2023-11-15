Кейн получит от Баварии большой бонус, если выполнит важное условие

Харри Кейн во время атаки. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Руководство мюнхенской "Баварии" гарантировало форварду команды Харри Кейну солидный денежный бонус. Английский футболист должен установить бомбардирский рекорд для того, чтобы его получить.

Кейн уверенно выполняет условия соглашения с "Баварией", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

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Харри Кейн стал лидером атак "Баварии" после перехода из "Тоттенхэма" летом этого гола. Как оказалось, руководство мюнхенского клуба предоставило британцу дополнительную мотивацию, чтобы футболист мог оставаться среди самых результативных игроков Европы.

Кейн на пути к новому рекорду

Английский форвард уже забил за "Баварию" 17 голов в немецкой Бундеслиге, к которым добавил четыре мяча в Лиге чемпионов. Также на его счету семь результативных передач (пять в чемпионате Германии и две в ЛЧ — Ред.).

Кейн забивает в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Харри Кейн дополнительно получит от "Баварии" 250 тысяч евро. Для этого 30-летнему форварду необходимо достигнуть за сезон отметки в 40 результативных действий. Речь идет и о голах, и об результативных передачах. Ему осталось всего 12 мячей и ассистов.

После 11 туров Бундеслиги "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда отстает от "Байера" под руководством Хаби Алонсо на два очка.

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