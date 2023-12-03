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Кейн переезжает – форвард Баварии потратил при жизни в отеле невероятную сумму

3 декабря 2023 07:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн переезжает – форвард Баварии потратил при жизни в отеле невероятную сумму
Гарри Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Гарри Кейн наконец-то нашел себе дом и будет жить в доме экс-игрока Баварии Люка Эрнандеса. Через несколько месяцев в Мюнхене английский нападающий был вынужден жить в отеле и потратил на это солидные средства.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Новини.LIVE.

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Кейн стал игроком Баварии 12 августа 2023 года. С этого момента он никак не мог найти себе постоянное жилье в Мюнхене. За одну ночь в отеле он платил 11 тысяч евро, а за все проведенное там время потратил 1,2 миллиона.

В конце концов Гарри нашел выход и вскоре поселится на вилле, ранее принадлежавшей экс-защитнику Баварии Люке Эрнандесу.

Кейн и Эрнандес не успели пересечься в Мюнхене, поскольку игрок сборной Франции перешел в ПСЖ за месяц до трансфера нападающего.

Особые условия семьи Кейна

Поиски дома осложнялись тем, что нужно было найти жилье не менее 7 спальнями, для себя, своей жены, 4 детей, а также для других членов семьи.

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