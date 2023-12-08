Харри Кейн рассказал, когда планирует вернуться в чемпионат Англии

Кейн с партнерами по "Баварии" благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов Премьер-лиги (АПЛ). Форвард рассказал, чего он хочет добиться в мюнхенской "Баварии".

У Кейна осталось неоконченное дело в Англии, сообщает FourFourTwo.

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"Бавария" долго торговалась с "Тоттенхэмом" о сумме компенсации за трансфер Харри Кейна. Мюнхенцы заплатили за игрока 100 млн евро, но ни разу не пожалели об этой сделке.

В первой половине сезона 2023/2024 Харри Кейн сыграл 17 матчей за "Баварию" во всех турнирах. Он забил 22 гола и сделал семь результативных передач. Форвард мюнхенского клуба является самым результативным игроком Европы.

Возвращение Кейна в Англию

Большинство грандов АПЛ продолжает интересоваться 30-летним капитаном "трех львов". Как минимум "Манчестер Юнайтед" и "Челси" хотели бы видеть Харри Кейна в своих составах.

Харри Кейн в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Им придется подождать, поскольку пока форвард не собирается возвращаться в Англию. Контракт англичанина с "Баварией" действует до лета 2027 года. Кейн мечтает выиграть в Мюнхене трофеи, а также превзойти достижение Роберта Левандовского, который в сезоне 2020/2021 забил 50 голов за сезон.

"Я не загадываю так далеко вперед. Сейчас я абсолютно счастлив в "Баварии". Сосредотачиваюсь на каждом следующем матче. Никто не знает, что случится в будущем", — заявил Харри Кейн.

Форвард сборной Англии может вернуться в Премьер-лигу только для того, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера и стать самым результативным игроком за всю историю турнира.

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