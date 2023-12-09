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Миколенко ждут в Испании — когда произойдет трансфер

9 декабря 2023 08:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко ждут в Испании — когда произойдет трансфер
Миколенко в матче против "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу в конце текущего сезона. На молодого футболиста обратили внимание испанские клубы. 

У Миколенко есть сразу два варианта для продолжения карьеры в Ла Лиге, сообщает Marca

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Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" в январе 2022 года, а уже в этом сезоне стал полноценным лидером команды из Ливерпуля. Он забил два гола и регулярно получает похвалу и от болельщиков, и от экспертов. 

Виталий Миколенко
Миколенко против Триппьера. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Куда может перейти Миколенко 

Английская команда борется за выживание в Премьер-лиге. По итогам 15 туров "ириски" опережают зону вылета на одно очко. Недавно с команды сняли десять баллов за нарушение финансовой отчетности. 

Если "Эвертон" все же вылетит из АПЛ, руководство клуба будет вынуждено продать несколько футболистов. Среди них оказался и Виталий Миколенко. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы сразу два испанских клуба. 

Речь идет про каталонскую "Барселону" и мадридский "Атлетико". Обе команды ищут левого защитника, который надежно играет в обороне и умеет подключаться к атакам. Ориентировочная трансферная стоимость Миколенко составляет 25 млн евро. 

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