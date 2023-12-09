Миколенко ждут в Испании — когда произойдет трансфер

Миколенко в матче против "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Carl Recine

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу в конце текущего сезона. На молодого футболиста обратили внимание испанские клубы.

У Миколенко есть сразу два варианта для продолжения карьеры в Ла Лиге, сообщает Marca.

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Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" в январе 2022 года, а уже в этом сезоне стал полноценным лидером команды из Ливерпуля. Он забил два гола и регулярно получает похвалу и от болельщиков, и от экспертов.

Миколенко против Триппьера. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Куда может перейти Миколенко

Английская команда борется за выживание в Премьер-лиге. По итогам 15 туров "ириски" опережают зону вылета на одно очко. Недавно с команды сняли десять баллов за нарушение финансовой отчетности.

Если "Эвертон" все же вылетит из АПЛ, руководство клуба будет вынуждено продать несколько футболистов. Среди них оказался и Виталий Миколенко. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы сразу два испанских клуба.

Речь идет про каталонскую "Барселону" и мадридский "Атлетико". Обе команды ищут левого защитника, который надежно играет в обороне и умеет подключаться к атакам. Ориентировочная трансферная стоимость Миколенко составляет 25 млн евро.

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