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Український клуб запропонував солідну суму за Піхальонка

10 грудня 2023 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Український клуб запропонував солідну суму за Піхальонка
Олександр Піхальонок. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Через перебування в СІЗО головного інвестора "Дніпра-1" Ігоря Коломойського клуб найближчим часом може отримати фінансові проблеми. Тому вже в зимове трансферне вікно очікується великий розпродаж.

Головним активом одного із лідерів УПЛ стане Олександр Піхальонок, повідомила "Футбольна Хата".

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Згідно з інформацією від джерел в "Дніпрі-1", один із клубів УПЛ зробив солідну пропозицію.

Точна запропонована сума наразі не називається. Але відомо, що зробило її житомирське "Полісся".

Цього сезону Піхальонок у 23 матчах забив чотири голи та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 5 млн євро.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

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