Полісся та Дніпро-1 обмінялися голами у скандальному матчі

Олександр Філіппов святкує гол. Скриншот 2+2

У центральному матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) житомирське "Полісся" прийняло "Дніпро-1". Це був найважливіший поєдинок у боротьбі за місце у єврокубках.

Суперники провели безкомпромісну зустріч, але голи довелося чекати на другий тайм, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидва суперники перед стартом туру перебували у верхній частині турнірної таблиці, причому підопічні Юрія Максимова мали стільки ж очок, скільки й "Кривбас", який посів перший рядок. "Полісся" у разі перемоги могло випередити "Дніпро-1".

Боротьба та голи після перерви

"Полісся" — "Дніпро-1" — 1:1 (0:0)

Голи: Лукас Тейлор, 62 — Філіппов, 49

"Полісся": Бойко, Смоляков, Гітченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинський (Кушніренко, 56), Танковський, Макуана, Грицук (Аріелсон, 56), Козак (Шастал, 60), Будківський.

Тренер: Юрій Калитвинцев.

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець (Мірошниченко, 68), Сваток, Сарапій, Адамюк, Бабенко, Танчик (Пурита, 90+2), Рубчинський, Пихальонок, Гуцуляк, Філіппов.

Тренер: Юрій Максимов.

Вже в дебюті поєдинку Макуана під час атаки житомирської команди непогано навісив до воріт Кінарейкіна, але Будківський не зумів завдати точного удару. У атаці у відповідь Тейлор втратив передачу поряд з чужим штрафним, Гуцуляк продовжив на Філіппова, з ударом якого впорався Бойко. А на восьмій хвилині Кінарейкін врятував "Дніпро-1" після небезпечного удару зі штрафного у виконанні Козака.

Максимов та Калитвинцев перед грою. Скриншот 2+2

У середині тайму стався епізод, який довго обговорюватимуть після поєдинку. Танчик закинув м'яч у штрафний майданчик на Філіппова, Олександр пробив головою, після чого йому в спину врізався Гітченко. Рефері не зафіксував фол та не призначив пенальті, за що отримав порцію критики від Максимова. Незабаром господарі поля збили у своєму штрафному майданчику Рубчинського, але й у тому випадку суддівська бригада не призначила одинадцятиметровий.

На початку другого тайму футболісти "Дніпра-1" зуміли забити гол. Адамюк прострілив з правого флангу, а Філіппов гарним ударом у дотик вивів гостей уперед, 0:1! Незабаром форвард "Дніпра-1" мало не оформив дубль, але забив із офсайду.

Проте футболісти "Полісся" швидко відігралися. Команда Юрія Калитвинцева під час контратаки вкинула аут на лівому фланзі, після двох передач доставила його Лукасу Тейлору. Бразилець виграв боротьбу у сватка і точно пробив повз голкіпера, 1:1!

Пізніше "Полісся" могло отримати право на пенальті. Шастал боровся із суперником біля чужих воріт і впав. Рефері перевірив епізод за допомогою VAR та знову не призначив одинадцятиметровий удар.

"Дніпро-1" знову очолив турнірну таблицю УПЛ, але "Кривбас" ще не зіграв свого поєдинку. "Полісся" піде на перерву на третьому місці.

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