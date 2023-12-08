Полесье и Днепр-1 обменялись голами в скандальном матче

Александр Филиппов празднует гол. Скриншот 2+2

В центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) житомирское "Полесье" приняло "Днепр-1". Это был важнейший поединок в борьбе за место в еврокубках.

Соперники провели бескомпромиссную встречу, но голы пришлось ждать до второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE.

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Оба соперника перед стартом тура находились в верхней части турнирной таблицы, причем у подопечных Юрия Максимова было столько же очков, сколько и у "Кривбасса", занявшего первую строчку. "Полесье" в случае победы могло опередить "Днепр-1".

Борьба и голы после перерыва

"Полесье" — "Днепр-1" — 1:1 (0:0)

Голы: Лукас Тейлор, 62 — Филиппов, 49

"Полесье": Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский (Кушниренко, 56), Танковский, Макуана, Грицук (Ариэлсон, 56), Козак (Шастал, 60), Будковский.

Тренер: Юрий Калитвинцев.

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец (Мирошниченко, 68), Сваток, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Танчик (Пурита, 90+2), Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

Тренер: Юрий Максимов.

Уже в дебюте поединка Макуана в ходе атаки житомирской команды неплохо навесил к воротам Кинарейкина, но Будковский не сумел нанести точный удар. В ответной атаке Тейлор потерял передачу рядом с чужой штрафной, Гуцуляк продлил на Филиппов, с ударом которого справился Бойко. А на восьмой минуте Кинарейкин спас "Днепр-1" после опасного удара со штрафного в исполнении Козака.

Максимов и Калитвинцев перед игрой. Скриншот 2+2

В середине тайма произошел эпизод, который будут долго обсуждать после поединка. Танчик забросил мяч в штрафную на Филиппова, Александр пробил головой, после чего ему в спину врезался Гитченко. Рефери не зафиксировал фол и не назначил пенальти, за что получил порцию критики от Максимова. Вскоре хозяева поля сбили в своей штрафной Рубчинского, но и в том случае судейская бригада не назначила одиннадцатиметровый.

В начале второго тайма футболисты "Днепра-1" сумели забить гол. Адамюк прострелил с правого фланга, а Филиппов красивым ударом в касание вывел гостей вперед, 0:1! Вскоре форвард "Днепра-1" чуть не оформил дубль, но забил из офсайда.

Однако футболисты "Полесья" быстро отыгрались. Команда Юрия Калитвинцева в ходе контратаки вбросила аут на левом фланге, после двумя передачами доставила его Лукасу Тейлору. Бразилец выиграл борьбу у сватка и точно пробил мимо голкипера, 1:1!

Позже "Полесье" могло получить право на пенальти. Шастал боролся с соперником у чужих ворот и упал. Рефери проверил эпизод с помощью VAR и снова не назначил одиннадцатиметровый удар.

"Днепр-1" снова возглавил турнирную таблицу УПЛ, но "Кривбасс" еще не сыграл свой поединок. "Полесье" уйдет на перерыв на третьем месте.

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