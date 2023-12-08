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Полесье и Днепр-1 обменялись голами в скандальном матче

8 декабря 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье и Днепр-1 обменялись голами в скандальном матче
Александр Филиппов празднует гол. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) житомирское "Полесье" приняло "Днепр-1". Это был важнейший поединок в борьбе за место в еврокубках. 

Соперники провели бескомпромиссную встречу, но голы пришлось ждать до второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Оба соперника перед стартом тура находились в верхней части турнирной таблицы, причем у подопечных Юрия Максимова было столько же очков, сколько и у "Кривбасса", занявшего первую строчку. "Полесье" в случае победы могло опередить "Днепр-1". 

Борьба и голы после перерыва 

"Полесье" — "Днепр-1" — 1:1 (0:0) 

Голы: Лукас Тейлор, 62 — Филиппов, 49 

"Полесье": Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский (Кушниренко, 56), Танковский, Макуана, Грицук (Ариэлсон, 56), Козак (Шастал, 60), Будковский. 

Тренер: Юрий Калитвинцев. 

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец (Мирошниченко, 68), Сваток, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Танчик (Пурита, 90+2), Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов. 

Тренер: Юрий Максимов. 

Уже в дебюте поединка Макуана в ходе атаки житомирской команды неплохо навесил к воротам Кинарейкина, но Будковский не сумел нанести точный удар. В ответной атаке Тейлор потерял передачу рядом с чужой штрафной, Гуцуляк продлил на Филиппов, с ударом которого справился Бойко. А на восьмой минуте Кинарейкин спас "Днепр-1" после опасного удара со штрафного в исполнении Козака. 

Максимов и Калитвинцев
Максимов и Калитвинцев перед игрой. Скриншот 2+2

В середине тайма произошел эпизод, который будут долго обсуждать после поединка. Танчик забросил мяч в штрафную на Филиппова, Александр пробил головой, после чего ему в спину врезался Гитченко. Рефери не зафиксировал фол и не назначил пенальти, за что получил порцию критики от Максимова. Вскоре хозяева поля сбили в своей штрафной Рубчинского, но и в том случае судейская бригада не назначила одиннадцатиметровый. 

В начале второго тайма футболисты "Днепра-1" сумели забить гол. Адамюк прострелил с правого фланга, а Филиппов красивым ударом в касание вывел гостей вперед, 0:1! Вскоре форвард "Днепра-1" чуть не оформил дубль, но забил из офсайда. 

Однако футболисты "Полесья" быстро отыгрались. Команда Юрия Калитвинцева в ходе контратаки вбросила аут на левом фланге, после двумя передачами доставила его Лукасу Тейлору. Бразилец выиграл борьбу у сватка и точно пробил мимо голкипера, 1:1! 

Позже "Полесье" могло получить право на пенальти. Шастал боролся с соперником у чужих ворот и упал. Рефери проверил эпизод с помощью VAR и снова не назначил одиннадцатиметровый удар. 

"Днепр-1" снова возглавил турнирную таблицу УПЛ, но "Кривбасс" еще не сыграл свой поединок. "Полесье" уйдет на перерыв на третьем месте. 

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