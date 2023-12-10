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Забарний зацікавив топовий клуб з Лондона

10 грудня 2023 12:28
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Агабекян Карен
редактор
Забарний зацікавив топовий клуб з Лондона
Ілля Забарний у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington
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Агабекян Карен
редактор

Вдала гра "Борнмута" в останніх п’яти матчах привернула до клубу увагу. Одним із найцікавіших гравців клубу є український центральний захисник Ілля Забарний.

Наразі вже відомо про інтерес трьох клубів до Іллі, повідомив портал Mirror.

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За інформацією від джерела, до "Інтера" та "Мілана", які предметно цікавляться Забарним, приєднався "Тоттенгем".

Наразі відомо, що лондонський клуб цікавився Забарним ще з часів його виступів у київському "Динамо", але тоді програв боротьбу "Борнмуту". Тепер "шпорам" доведеться заплатити набагато більше, ніж вони не захотіли платити на початку 2023 року.

Зазначається, що Забарного спробують підписати в літнє трансферне вікно. Взимку його можуть купити лише у випадку втрати Еріка Даєра.

Попри бажання технічного директора "Тоттенгема" Йохана Ланге й радника Фабіо Парітічі купити Забарного, у "Борнмуті" не хочуть продавати захисника. Вони підуть на цей крок лише при отриманні дуже великої компенсації.

Джерело додало, що запасними варіантами "Тотенгема" є Джорджо Скальвіні із "Атланти", Морато з "Бенфіки" та Ллойд Келлі з "Борнмуту".

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