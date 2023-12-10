Забарный заинтересовал топовый клуб из Лондона

Илья Забарный в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Удачная игра "Борнмута" в последних пяти матчах привлекла к клубу внимание. Одним из самых интересных игроков клуба является украинский центральный защитник Илья Забарный.

Уже известно об интересе трех клубов к Илье, сообщил портал Mirror.

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По информации источника, к "Интеру" и "Милану", которые предметно интересуются Забарным, присоединился "Тоттенхэм".

Пока известно, что лондонский клуб интересовался Забарным еще со времен его выступлений в киевском "Динамо", но тогда проиграл борьбу "Борнмуту". Теперь "шпорам" придется заплатить гораздо больше, чем они не захотели платить в начале 2023 года.

Забарного попытаются подписать в летнее трансферное окно. Зимой его могут купить только в случае потери Эрика Дайера.

Несмотря на желание технического директора "Тоттенгема" Йохана Ланге и советника Фабио Паритичи купить Забарного, в "Борнмуте" не хотят продавать защитника. Они пойдут на этот шаг только при получении очень большой компенсации.

Источник добавил, что запасными вариантами "Тотенхэма" являются Джорджо Скальвини из "Атланты", Морато из "Бенфики" и Ллойд Келли из "Борнмута".

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