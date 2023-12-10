Лунін провів класний матч з Бетісом, але в наступній грі зіграє Кепа

Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

Попри успішну гру українського голкіпера Андрія Луніна в останніх матчах "Реалу", у наступній грі він може не зіграти. У матчі Ліги чемпіонів планується вихід Кепи Аррісабалаги.

Про це повідомив журналіст Анхель Діас.

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Andriy Lunin vs Real Betis (A):



• 90 mins

• 5/6 (83%) SAVES!

↪️ 3 diving saves, 4 inside the box

• xGOT faced 1.54

• 20/21 (95%) acc. passes

• 1/2 (50%) long balls

• 1 punches

• 6 throws

• 4 high claims

• 7 recoveries

• 37 touches.#RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF — White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023

Анчелотті поверне Кепу у ворота

За інформацією джерела, у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти берлінського "Уніону" у воротах "Реалу" зіграє Кепа.

На початку листопада перед матчем Ліги чемпіонів проти "Браги" Кепа травмувався й місце у воротах зайняв Лунін. З того моменту українець зіграв в усіх матчах й жодного не провалив.

Під час останніх двох матчів "Реалу" проти "Гранади" та "Бетісу" Кепа міг грати, але Анчелотті залишив у основі Луніна.

Зазначимо, що матч із "Уніоном" нічого не вирішує, оскільки "Реал" забезпечив собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів. Німецький клуб має гіпотетичні шанси, щоб вийти у Лігу Європи. Їм потрібно перемогти мадридців та сподіватися, що "Наполі" обіграє "Брагу".

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