Лунін провів класний матч з Бетісом, але в наступній грі зіграє Кепа
Попри успішну гру українського голкіпера Андрія Луніна в останніх матчах "Реалу", у наступній грі він може не зіграти. У матчі Ліги чемпіонів планується вихід Кепи Аррісабалаги.
Про це повідомив журналіст Анхель Діас.
Andriy Lunin vs Real Betis (A):— White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023
• 90 mins
• 5/6 (83%) SAVES!
↪️ 3 diving saves, 4 inside the box
• xGOT faced 1.54
• 20/21 (95%) acc. passes
• 1/2 (50%) long balls
• 1 punches
• 6 throws
• 4 high claims
• 7 recoveries
• 37 touches.#RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF
Анчелотті поверне Кепу у ворота
За інформацією джерела, у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти берлінського "Уніону" у воротах "Реалу" зіграє Кепа.
На початку листопада перед матчем Ліги чемпіонів проти "Браги" Кепа травмувався й місце у воротах зайняв Лунін. З того моменту українець зіграв в усіх матчах й жодного не провалив.
Під час останніх двох матчів "Реалу" проти "Гранади" та "Бетісу" Кепа міг грати, але Анчелотті залишив у основі Луніна.
Зазначимо, що матч із "Уніоном" нічого не вирішує, оскільки "Реал" забезпечив собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів. Німецький клуб має гіпотетичні шанси, щоб вийти у Лігу Європи. Їм потрібно перемогти мадридців та сподіватися, що "Наполі" обіграє "Брагу".
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