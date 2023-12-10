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Лунін провів класний матч з Бетісом, але в наступній грі зіграє Кепа

10 грудня 2023 15:16
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Агабекян Карен
редактор
Лунін провів класний матч з Бетісом, але в наступній грі зіграє Кепа
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Попри успішну гру українського голкіпера Андрія Луніна в останніх матчах "Реалу", у наступній грі він може не зіграти. У матчі Ліги чемпіонів планується вихід Кепи Аррісабалаги.

Про це повідомив журналіст Анхель Діас.

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За інформацією джерела, у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти берлінського "Уніону" у воротах "Реалу" зіграє Кепа.

На початку листопада перед матчем Ліги чемпіонів проти "Браги" Кепа травмувався й місце у воротах зайняв Лунін. З того моменту українець зіграв в усіх матчах й жодного не провалив.

Під час останніх двох матчів "Реалу" проти "Гранади" та "Бетісу" Кепа міг грати, але Анчелотті залишив у основі Луніна.

Зазначимо, що матч із "Уніоном" нічого не вирішує, оскільки "Реал" забезпечив собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів. Німецький клуб має гіпотетичні шанси, щоб вийти у Лігу Європи. Їм потрібно перемогти мадридців та сподіватися, що "Наполі" обіграє "Брагу".

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