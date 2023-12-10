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Лунин провел классный матч с Бетисом, но в следующей игре сыграет Кепа

10 декабря 2023 15:16
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Агабекян Карен
редактор
Лунин провел классный матч с Бетисом, но в следующей игре сыграет Кепа
Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина в последних матчах "Реала", в следующей игре он может не сыграть. В матче Лиги чемпионов планируется выход Кепы Аррисабалаги.

Об этом сообщил журналист Анхель Диас.

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По информации источника, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов против берлинского "Униона" в воротах "Реала" сыграет Кепа.

В начале ноября перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" Кепа травмировался и место в воротах занял Лунин. С того момента украинец сыграл во всех матчах и ни одного не провалил.

Во время последних двух матчей "Реала" против "Гранады" и "Бетиса" Кепа мог играть, но Анчелотти оставил в основе Лунина.

Отметим, что матч с "Унионом" ничего не решает, поскольку "Реал" обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб имеет гипотетические шансы выйти в Лигу Европы. Им нужно победить мадридцев и надеяться, что "Наполи" обыгрывает "Брагу".

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