Лунин провел классный матч с Бетисом, но в следующей игре сыграет Кепа
Несмотря на успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина в последних матчах "Реала", в следующей игре он может не сыграть. В матче Лиги чемпионов планируется выход Кепы Аррисабалаги.
Об этом сообщил журналист Анхель Диас.
Andriy Lunin vs Real Betis (A):— White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023
• 90 mins
• 5/6 (83%) SAVES!
↪️ 3 diving saves, 4 inside the box
• xGOT faced 1.54
• 20/21 (95%) acc. passes
• 1/2 (50%) long balls
• 1 punches
• 6 throws
• 4 high claims
• 7 recoveries
• 37 touches. #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF
Анчелотти вернет Кепу в ворота
По информации источника, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов против берлинского "Униона" в воротах "Реала" сыграет Кепа.
В начале ноября перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" Кепа травмировался и место в воротах занял Лунин. С того момента украинец сыграл во всех матчах и ни одного не провалил.
Во время последних двух матчей "Реала" против "Гранады" и "Бетиса" Кепа мог играть, но Анчелотти оставил в основе Лунина.
Отметим, что матч с "Унионом" ничего не решает, поскольку "Реал" обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб имеет гипотетические шансы выйти в Лигу Европы. Им нужно победить мадридцев и надеяться, что "Наполи" обыгрывает "Брагу".
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