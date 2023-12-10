Лунин провел классный матч с Бетисом, но в следующей игре сыграет Кепа

Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina

Несмотря на успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина в последних матчах "Реала", в следующей игре он может не сыграть. В матче Лиги чемпионов планируется выход Кепы Аррисабалаги.

Об этом сообщил журналист Анхель Диас.

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Andriy Lunin vs Real Betis (A):



• 90 mins

• 5/6 (83%) SAVES!

↪️ 3 diving saves, 4 inside the box

• xGOT faced 1.54

• 20/21 (95%) acc. passes

• 1/2 (50%) long balls

• 1 punches

• 6 throws

• 4 high claims

• 7 recoveries

• 37 touches. #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF — White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023

Анчелотти вернет Кепу в ворота

По информации источника, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов против берлинского "Униона" в воротах "Реала" сыграет Кепа.

В начале ноября перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" Кепа травмировался и место в воротах занял Лунин. С того момента украинец сыграл во всех матчах и ни одного не провалил.

Во время последних двух матчей "Реала" против "Гранады" и "Бетиса" Кепа мог играть, но Анчелотти оставил в основе Лунина.

Отметим, что матч с "Унионом" ничего не решает, поскольку "Реал" обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб имеет гипотетические шансы выйти в Лигу Европы. Им нужно победить мадридцев и надеяться, что "Наполи" обыгрывает "Брагу".

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