Шевченко вибрав заступником в УАФ людину, яку пов’язують з криміналітетом Росії

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Першим заступником Андрія Шевченка після призначення президентом Української соціації футболу може стати Леонід Ашкеназі. Офіційно ця людина близька до київського "Динамо", а в ЗМІ бачать її зв’язок з російським криміналом.

Про готовність призначити Ашкеназі повідомив портал Sport.ua.

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Про рішення Шевченка

Джерело, крім призначення Ашкеназі, також повідомило про плани щодо зменшення кількості віце-президентів та членів виконкому. Наразі це рішення ще обговорюється, але вже зрозуміло, що Андрій не буде оточувати себе легендами футболу та друзями, як його попередник Андрій Павелко.

Зазначимо, що позачерговий Конгрес УАФ, на якому мають обрати Шевченка, відбудеться 25 січня 2024 року.

Леонід Ашкеназі. Фото: "Динамо" Київ

Хто такий Ашкеназі

У футбольному просторі Ашкеназі був відомий як віце-президент київського "Динамо". У цьому статусі він навіть отримував нагороду від Президента України Володимира Зеленського за свої досягнення в спорті.

В "Динамо" Ашкеназі припинив працювати в січні 2022 року.

Також в Україні Ашкеназі є співвласником телеканалу 1+1 та фігурантом журналістських та кримінальних розслідувань.

В ЗМІ та СБУ підозрюють Ашкеназі у зв’язках із Лужниківським злочинним угрупованням. Через це його в грудні 2022 року не випустили до Молдови. Бізнесмен ці звинувачення спростовує.

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