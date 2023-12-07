Відомо, коли Шевченка висунуть на посаду голови УАФ

Андрій Шевченко претендує на посаду глави УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легендарного українського футболіста та колишнього тренера збірної Андрія Шевченка висунуть на посаду президента Української асоціації футболу. Нинішній глава УАФ Андрій Павелко наразі перебуває у слідчому ізоляторі та не може вплинути на ситуацію.

Висунення Шевченка на посаду голови УАФ відбудеться 11 грудня, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Чинний глава УАФ Андрій Павелко. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Наразі йдуть останні приготування до висунення Шевченка

За словами Бурбаса, для реєстрації кандидатуру Шевченка мають висунути дев'ять із 27 постійних членів Української асоціації футболу.

Саме тому колективні члени УАФ з наступного тижня проведуть місцеві засідання виконкомів, з яких розпочнеться процедура ухвалення та подачі кандидатури Шевченка на позачерговий конгрес УАФ.

Кандидатури мають подати до 26 грудня, а 25 січня 2024 року на позачерговому конгресі УАФ відбудуться вибори.

Джерело зазначило, що перед висуненням кандидатури на голову УАФ у Рівненському осередку організації пройдуть перевибори. На посаду голови обласного осередку претендують заступник колишнього голови Олег Кучер, колишній гравець "Шахтаря" та збірної України Вʼячеслав Шевчук та місцевий функціонер Ярослав Коломис.

За інсайдерською інформацією Бурбаса, Шевчука та Коломиса до виборів не допустять.

Нагадаємо, "Динамо" може очолити відомий український тренер.

Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ — про кого йдеться.

Лєднєв отримав важку травму і не зіграє за "Дніпро-1" у найближчі місяці.

Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи.

Циганков та Мартінес підуть із "Жирони" до топклубу — коли це станеться.

"Манчестер Сіті" придбає лідера мадридського "Реала".