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Відомо, коли Шевченка висунуть на посаду голови УАФ

7 грудня 2023 16:15
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, коли Шевченка висунуть на посаду голови УАФ
Андрій Шевченко претендує на посаду глави УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарного українського футболіста та колишнього тренера збірної Андрія Шевченка висунуть на посаду президента Української асоціації футболу. Нинішній глава УАФ Андрій Павелко наразі перебуває у слідчому ізоляторі та не може вплинути на ситуацію.

Висунення Шевченка на посаду голови УАФ відбудеться 11 грудня, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Чинний глава УАФ Андрій Павелко. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Наразі йдуть останні приготування до висунення Шевченка

За словами Бурбаса, для реєстрації кандидатуру Шевченка мають висунути дев'ять із 27 постійних членів Української асоціації футболу.

Саме тому колективні члени УАФ з наступного тижня проведуть місцеві засідання виконкомів, з яких розпочнеться процедура ухвалення та подачі кандидатури Шевченка на позачерговий конгрес УАФ.

Кандидатури мають подати до 26 грудня, а 25 січня 2024 року на позачерговому конгресі УАФ відбудуться вибори.

Джерело зазначило, що перед висуненням кандидатури на голову УАФ у Рівненському осередку організації пройдуть перевибори. На посаду голови обласного осередку претендують заступник колишнього голови Олег Кучер, колишній гравець "Шахтаря" та збірної України Вʼячеслав Шевчук та місцевий функціонер Ярослав Коломис.

За інсайдерською інформацією Бурбаса, Шевчука та Коломиса до виборів не допустять.

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