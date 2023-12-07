Известно, когда Шевченко выдвинут на должность главы УАФ
Легендарного украинского футболиста и бывшего тренера сборной Андрея Шевченко выдвинут на должность президента Украинской ассоциации футбола. Нынешний глава УАФ Андрей Павелко находится в следственном изоляторе и не может повлиять на ситуацию.
Выдвижение Шевченко на должность главы УАФ состоится 11 декабря, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Пока идут последние приготовления к выдвижению Шевченко
По словам Бурбаса, для регистрации кандидатуру Шевченко должно выдвинуть девять из 27 постоянных членов Украинской ассоциации футбола.
Поэтому коллективные члены УАФ со следующей недели проведут местные заседания исполкомов, с которых начнется процедура принятия и подачи кандидатуры Шевченко на внеочередной конгресс УАФ.
Кандидатуры должны подать до 26 декабря, а 25 января 2024 на внеочередном конгрессе УАФ состоятся выборы.
Источник отметил, что перед выдвижением кандидатуры на главу УАФ в Ровенской организации пройдут перевыборы. На должность председателя областной организации претендуют заместитель бывшего председателя Олег Кучер, бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук и местный функционер Ярослав Коломыс.
По инсайдерской информации, Бурбаса, Шевчука и Коломыса к выборам не допустят.
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