Известно, когда Шевченко выдвинут на должность главы УАФ

Андрей Шевченко претендует на должность главы УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легендарного украинского футболиста и бывшего тренера сборной Андрея Шевченко выдвинут на должность президента Украинской ассоциации футбола. Нынешний глава УАФ Андрей Павелко находится в следственном изоляторе и не может повлиять на ситуацию.

Выдвижение Шевченко на должность главы УАФ состоится 11 декабря, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Действующий глава УАФ Андрей Павелко. Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Пока идут последние приготовления к выдвижению Шевченко

По словам Бурбаса, для регистрации кандидатуру Шевченко должно выдвинуть девять из 27 постоянных членов Украинской ассоциации футбола.

Поэтому коллективные члены УАФ со следующей недели проведут местные заседания исполкомов, с которых начнется процедура принятия и подачи кандидатуры Шевченко на внеочередной конгресс УАФ.

Кандидатуры должны подать до 26 декабря, а 25 января 2024 на внеочередном конгрессе УАФ состоятся выборы.

Источник отметил, что перед выдвижением кандидатуры на главу УАФ в Ровенской организации пройдут перевыборы. На должность председателя областной организации претендуют заместитель бывшего председателя Олег Кучер, бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук и местный функционер Ярослав Коломыс.

По инсайдерской информации, Бурбаса, Шевчука и Коломыса к выборам не допустят.

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