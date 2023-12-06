Ексфорвард "Динамо" Зозуля хоче стати новим президентом УАФ

Роман Зозуля на презентації документального фільму про "Азовсталь". Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля висловив бажання очолити Українську Асоціацію футболу (УАФ) після того, як цю посаду покине Андрій Павелко. Спортсмен упевнений, що йому зараз не дозволять це зробити.

Зозуля поділився думкою про те, що стане наступним президентом УАФ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "KDK".

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Екснападник київського "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля ще влітку завершив кар'єру футболіста. Останні сім років він виступав в Іспанії та займався волонтерством. Проте спортсмен не має наміру повністю зосереджуватися на цивільному житті.

Зозуля та Усик. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Зозуля в УАФ

Колишній футболіст розповів, що хотів стати головою Української Асоціації футболу, але не балотуватиметься на цю посаду найближчим часом. Він вважає, що новим президентом УАФ стане Андрій Шевченко.

"Я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою — Левченко, Худжамов, поверхово з Федецьким говорили та ще з кількома людьми, не з футболу.

Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено — президентом УАФ роблять Шевченка. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними — Офіс Президента. До речі, голосування закрите", — розповів Роман Зозуля.

Футболіст не захотів бути технічним кандидатом на виборах, але впевнений, що Андрій Шевченко недовго обійматиме цю посаду. Зозуля заявив, що його програма була б кращою для УАФ та українського футболу.

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