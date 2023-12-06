Экс-форвард Динамо Зозуля хочет стать новым президентом УАФ

Роман Зозуля на презентации документального фильма про "Азовсталь". Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля выразил желание возглавить Украинскую Ассоциацию футбола (УАФ) после того, как этот пост покинет Андрей Павелко. Спортсмен уверен, что ему сейчас не позволят этого сделать.

Зозуля поделился мнением о том, что станет следующим президентом УАФ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "KDK".

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Экс-нападающий киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля еще летом завершил карьеру футболиста. Последние семь лет он выступал в Испании и занимался волонтерством. Однако спортсмен не собирается полностью сосредотачиваться на гражданской жизни.

Зозуля и Усик. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Зозуля в УАФ

Бывший футболист рассказал, что хотел стать главой Украинской Ассоциации футбола, но не будет баллотироваться на этот пост в ближайшее время. Он считает, что новым президентом УАФ станет Андрей Шевченко.

"Я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой — Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, не по футболу.

Но мне дали понять, что все уже решено — президентом УАФ делают Шевченко. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними — Офис Президента. Кстати, голосование закрыто. Интересно — почему?" — рассказал Роман Зозуля.

Футболист не захотел быть техническим кандидатом на выборах, но уверен, что Андрей Шевченко недолго будет занимать этот пост. Зозуля заявил, что его программа была бы лучше для УАФ и украинского футбола.

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