Шевченко избрал заместителем в УАФ человека, которого связывают с криминалом России

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Первым замом Андрея Шевченко после назначения президентом Украинской Ассоциацией футбола может стать Леонид Ашкенази. Официально, этот человек близок к киевскому "Динамо", а в СМИ видят его связь с российским криминалом.

О готовности назначить Ашкенази сообщил портал Sport.ua.

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О решении Шевченко

Источник, кроме назначения Ашкенази, также сообщил о планах по уменьшению вице-президентов и членов исполкома. Пока это решение еще обсуждается, но уже понятно, что Андрей Николаевич не будет окружать себя легендами футбола и друзьями как его предшественник Андрей Павелко.

Отметим, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором должны избрать Шевченко, состоится 25 января 2024 года.

Леонид Ашкенази. Фото: "Динамо" Киев

Кто такой Ашкенази

В футбольном пространстве Ашкенази был известен как вице-президент киевского "Динамо". В этом статусе он даже получал награду президента Украины Владимира Зеленского за свои достижения в спорте.

В "Динамо" Ашкенази прекратил работу в январе 2022 года.

Также в Украине Ашкенази является совладельцем телеканала 1+1 и фигурантом журналистских и уголовных расследований.

В СМИ и СБУ ранее подозревают Ашкенази по связям с Лужниковской преступной группировкой. Поэтому его в декабре 2022 года не выпустили в Молдову. Бизнесмен эти обвинения опровергает.

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