Лунин провел отличный матч, но Реал потерял очки и дал шанс Жироне
В шестнадцатом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде сыграл с "Бетисом". Место в воротах "сливочных" занял украинец Андрей Лунин.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Andriy Lunin vs Real Betis (A):— White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023
• 90 mins
• 5/6 (83%) SAVES!
↪️ 3 diving saves, 4 inside the box
• xGOT faced 1.54
• 20/21 (95%) acc. passes
• 1/2 (50%) long balls
• 1 punches
• 6 throws
• 4 high claims
• 7 recoveries
• 37 touches.#RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF
"Бетис" — "Реал"
В первом тайме у "Бетиса" было несколько моментов для взятия ворот, но Лунин отметился хорошими сэйвами.
Первый гол в матче в начале второго тайма забил Беллингем. Англичанин получил заброс на левый фланг штрафной площадки от Диаса и пробил в дальний угол ворот.
"Бетис" сравнял счет на 66-й минуте, когда Руибаль дальним ударом пробил в левую девятку.
В добавленное время "Бетис" мог вырывать победу. Сначала Иско пробил в штангу, а затем Лунин вытянул мяч из-под перекладины после удара Риада.
По итогам матча Лунин получил вторую оценку в матче из обеих команд — 7,6. Больше только у Беллингема — 8,3.
"Бетис" — "Реал" — 1:1
Голы: Руибаль, 66 — Беллингем, 53
"Бетис": Силва — Руибаль, Песселья, Чади, Абнер — Алтимира (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луис Энирке, 82), Иско, Абде (Диао, 61) — Виллиан Жозе.
"Реал": Лунин — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдигер, Алаба, Менди — Кроос (Пасс, 83) — Вальверде, Модрич (Себальос, 70) — Беллингем — Браим (Хоселе, 79), Родриго.
Предупреждение: Руибаль — Себальос.
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