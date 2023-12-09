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Лунин провел отличный матч, но Реал потерял очки и дал шанс Жироне

9 декабря 2023 20:50
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Агабекян Карен
редактор
Лунин провел отличный матч, но Реал потерял очки и дал шанс Жироне
Матч "Бетис" — "Реал". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В шестнадцатом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде сыграл с "Бетисом". Место в воротах "сливочных" занял украинец Андрей Лунин.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Бетис" — "Реал"

В первом тайме у "Бетиса" было несколько моментов для взятия ворот, но Лунин отметился хорошими сэйвами.

Первый гол в матче в начале второго тайма забил Беллингем. Англичанин получил заброс на левый фланг штрафной площадки от Диаса и пробил в дальний угол ворот.

"Бетис" сравнял счет на 66-й минуте, когда Руибаль дальним ударом пробил в левую девятку.

В добавленное время "Бетис" мог вырывать победу. Сначала Иско пробил в штангу, а затем Лунин вытянул мяч из-под перекладины после удара Риада.

По итогам матча Лунин получил вторую оценку в матче из обеих команд — 7,6. Больше только у Беллингема — 8,3.

"Бетис" — "Реал" — 1:1

Голы: Руибаль, 66 — Беллингем, 53

"Бетис": Силва — Руибаль, Песселья, Чади, Абнер — Алтимира (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луис Энирке, 82), Иско, Абде (Диао, 61) — Виллиан Жозе.

"Реал": Лунин — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдигер, Алаба, Менди — Кроос (Пасс, 83) — Вальверде, Модрич (Себальос, 70) — Беллингем — Браим (Хоселе, 79), Родриго.

Предупреждение: Руибаль — Себальос.

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