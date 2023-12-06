Лунин уже выбрал новый клуб — Реал ищет замену голкиперу

Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение о смене клуба. Он собирается уехать из Испании летом следующего года.

Лунин сменил агента и готов начать переговоры с одним из английских клубов, сообщает Marca.

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Украинский вратарь Андрей Лунин приняло окончательное решение сменить клуб. Мадридский "Реал" не готов гарантировать 24-летнему футболисту стабильное место в основном составе даже несмотря на уверенную игру голкипера. Лунина не устраивает роль резервного вратаря. Он уверен, что может играть в основе другого европейского гранда.

Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда хочет перейти Лунин

Недавно стало известно о том, что украинский голкипер начал пользоваться услугами самого влиятельного агента в мире Жорже Мендеша. У него хорошие связи со многими клубами.

Английские журналисты сообщают, что Лунин и его агент скоро начнут переговоры с "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" недовольно нестабильностью Андре Онана и ищет более надежного вратаря.

Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится через семь месяцев. Согласно правилам УЕФА, украинец уже скоро сможет вести переговоры с другими клубами. В свою очередь, "Реал" уже начал искать замену голкиперу.

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