Лунин уже выбрал новый клуб — Реал ищет замену голкиперу
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение о смене клуба. Он собирается уехать из Испании летом следующего года.
Лунин сменил агента и готов начать переговоры с одним из английских клубов, сообщает Marca.
Украинский вратарь Андрей Лунин приняло окончательное решение сменить клуб. Мадридский "Реал" не готов гарантировать 24-летнему футболисту стабильное место в основном составе даже несмотря на уверенную игру голкипера. Лунина не устраивает роль резервного вратаря. Он уверен, что может играть в основе другого европейского гранда.
Куда хочет перейти Лунин
Недавно стало известно о том, что украинский голкипер начал пользоваться услугами самого влиятельного агента в мире Жорже Мендеша. У него хорошие связи со многими клубами.
Английские журналисты сообщают, что Лунин и его агент скоро начнут переговоры с "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" недовольно нестабильностью Андре Онана и ищет более надежного вратаря.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится через семь месяцев. Согласно правилам УЕФА, украинец уже скоро сможет вести переговоры с другими клубами. В свою очередь, "Реал" уже начал искать замену голкиперу.
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