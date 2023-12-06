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Лунин уже выбрал новый клуб — Реал ищет замену голкиперу

6 декабря 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уже выбрал новый клуб — Реал ищет замену голкиперу
Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение о смене клуба. Он собирается уехать из Испании летом следующего года. 

Лунин сменил агента и готов начать переговоры с одним из английских клубов, сообщает Marca

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Украинский вратарь Андрей Лунин приняло окончательное решение сменить клуб. Мадридский "Реал" не готов гарантировать 24-летнему футболисту стабильное место в основном составе даже несмотря на уверенную игру голкипера. Лунина не устраивает роль резервного вратаря. Он уверен, что может играть в основе другого европейского гранда. 

Андрей Лунин
Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда хочет перейти Лунин 

Недавно стало известно о том, что украинский голкипер начал пользоваться услугами самого влиятельного агента в мире Жорже Мендеша. У него хорошие связи со многими клубами. 

Английские журналисты сообщают, что Лунин и его агент скоро начнут переговоры с "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" недовольно нестабильностью Андре Онана и ищет более надежного вратаря. 

Контракт Андрея Лунина с "Реалом" закончится через семь месяцев. Согласно правилам УЕФА, украинец уже скоро сможет вести переговоры с другими клубами. В свою очередь, "Реал" уже начал искать замену голкиперу. 

Напомним, Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

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