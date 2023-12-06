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Лунін уже вибрав новий клуб — Реал шукає заміну голкіперу

6 грудня 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін уже вибрав новий клуб — Реал шукає заміну голкіперу
Лунін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення про зміну клубу. Він збирається виїхати з Іспанії влітку наступного року.

Лунін змінив агента і готовий розпочати переговори з одним з англійських клубів, повідомляє Marca.

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Український воротар Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення змінити клуб. Мадридський "Реал" не готовий гарантувати 24-річному футболісту стабільне місце в основному складі, навіть попри впевнену гру голкіпера. Луніна не влаштовує роль резервного воротаря. Він упевнений, що може грати в основі іншого європейського гранда.

Андрій Лунін
Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди хоче перейти Лунін

Нещодавно стало відомо про те, що український голкіпер почав користуватися послугами найвпливовішого агента у світі Жорже Мендеша. Він має гарні зв'язки з багатьма клубами.

Англійські журналісти повідомляють, що Лунін та його агент незабаром розпочнуть переговори з "Манчестер Юнайтед". Керівництво "червоних дияволів" незадоволене нестабільністю Андре Онана і шукає більш надійного воротаря.

Контракт Андрія Луніна з "Реалом" закінчиться за сім місяців. Згідно з правилами УЄФА, українець вже скоро зможе вести переговори з іншими клубами. Своєю чергою "Реал" вже почав шукати заміну голкіперу.

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