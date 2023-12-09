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Лунін провів відмінний матч, але Реал втратив очки та дав шанс Жироні

9 грудня 2023 20:50
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Агабекян Карен
редактор
Лунін провів відмінний матч, але Реал втратив очки та дав шанс Жироні
Матч "Бетіс" — "Реал". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У шістнадцятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" на виїзді зіграв із "Бетісом". Місце у воротах "вершкових" зайняв українець Андрій Лунін.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини. LIVE.

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"Бетіс" — "Реал"

У першому таймі "Бетіс" мав кілька моментів для взяття воріт, але Лунін відзначився хорошими сейвами.

Перший гол у матчі на початку другого тайму забив Беллінгем. Англієць отримав закидання на лівий фланг штрафного майданчика від Діаса і пробив у дальній кут воріт.

"Бетіс" зрівняв рахунок на 66-й хвилині, коли Руібаль дальнім ударом пробив у ліву дев'ятку.

На додаток "Бетіс" міг виривати перемогу. Спочатку Іско пробив у штангу, а потім Лунін витягнув м'яч з-під перекладини після удару Ріада.

За підсумками матчу Лунін отримав другу оцінку у матчі з обох команд — 7,6. Найбільше у Беллінгема — 8,3.

"Бетіс" — "Реал" — 1:1

Голи: Руїбаль, 66 — Беллінгем, 53

"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселля, Чаді, Абнер — Алтіміра (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луїс Енірке, 82), Іско, Абде (Діао, 61) — Вілліан Жозе.

"Реал": Лунін — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос (Пас, 83) — Вальверде, Модріч (Себальос, 70) — Беллінгем — Браїм (Хоселе, 79), Родріго.

Попередження: Руібаль — Себальос.

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