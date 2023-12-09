Лунін провів відмінний матч, але Реал втратив очки та дав шанс Жироні
У шістнадцятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" на виїзді зіграв із "Бетісом". Місце у воротах "вершкових" зайняв українець Андрій Лунін.
Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини. LIVE.
Andriy Lunin vs Real Betis (A):- White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) December 9, 2023
• 90 mins
• 5/6 (83%) SAVES!
↪️ 3 diving saves, 4 всередині коробки
• xGOT faced 1.54
• 20/21 (95%) acc. passes
• 1/2 (50%) long balls
• 1 punches
• 6 throws
• 4 high claims
• 7 recoveries
• 37 touches. #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/29u7cq6tqF
"Бетіс" — "Реал"
У першому таймі "Бетіс" мав кілька моментів для взяття воріт, але Лунін відзначився хорошими сейвами.
Перший гол у матчі на початку другого тайму забив Беллінгем. Англієць отримав закидання на лівий фланг штрафного майданчика від Діаса і пробив у дальній кут воріт.
"Бетіс" зрівняв рахунок на 66-й хвилині, коли Руібаль дальнім ударом пробив у ліву дев'ятку.
На додаток "Бетіс" міг виривати перемогу. Спочатку Іско пробив у штангу, а потім Лунін витягнув м'яч з-під перекладини після удару Ріада.
За підсумками матчу Лунін отримав другу оцінку у матчі з обох команд — 7,6. Найбільше у Беллінгема — 8,3.
"Бетіс" — "Реал" — 1:1
Голи: Руїбаль, 66 — Беллінгем, 53
"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселля, Чаді, Абнер — Алтіміра (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луїс Енірке, 82), Іско, Абде (Діао, 61) — Вілліан Жозе.
"Реал": Лунін — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос (Пас, 83) — Вальверде, Модріч (Себальос, 70) — Беллінгем — Браїм (Хоселе, 79), Родріго.
Попередження: Руібаль — Себальос.
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