Вони змінили футбол: найкращі гравці в історії

Мессі та Марадона. Фото: Google

10 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день футболу або соккеру, як заведено говорити в США. Гра з круглим м'ячем, трав'яним полем та двома воротами має давню історію та мільярди вболівальників у всьому світі.

Тому портал Новини.LIVE вирішив розповісти про п'ятьох найкращих футболістів в історії.

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Найкращі гравці на планеті

Футбол як одна з найпопулярніших і видовищних ігор у світі породжує легендарних особистостей. І в цьому зіткненні таланту, пристрасті та майстерності вимальовуються постаті, які стають великими не лише для своїх уболівальників, а й для всього світового спорту. Погляньмо на п'ять найбільших футболістів в історії.

Легендарний Пеле попрощався із футболом. Фото: instagram.com/pele

1. Пеле

Національність: Бразилія

Прізвисько: Король футболу

Позиція: Нападник

Пеле, повне ім'я Едсон Арантіс до Насімента, бразильський футбольний маг, який став легендарним футболістом ще до свого двадцятиріччя. Він є єдиним триразовим чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле за час своєї футбольної кар'єри був не лише бомбардиром, що забив 1289 голів, а й віртуозом у галузі дриблінгу та техніки. Його внесок у світовий футбол неможливо переоцінити.

Щоправда, навіть у ситуації з Пеле є ложка дьогтю. Легенда всю свою кар'єру грав лише в Бразилії за "Сантос" і наприкінці кар'єри провів три сезони за "Нью-Йорк Космос" у США. У найсильніших європейських чемпіонатах ми його не бачили.

Мессі після перемоги на ЧС-2022. Фото: instagram.com/leomessi

2. Ліонель Мессі

Національність: Аргентина

Прізвисько: Блоха

Позиція: Нападник

Ліонель Мессі до своїх 36 років став найтитулованішим футболістом у світі. Він отримав безмежне визнання своєю винятковою майстерністю та здатністю перевертати хід гри поодинці ще до 23 років, а потім лише додавав у своїх скіллах.

Єдиною непокореною нагородою залишався чемпіонат світу, але 2022-го року в Катарі він його нарешті виграв. У фіналі у серії пенальті вони перемогли команду з найсильнішим складом на тому мундіалі — збірну Франції з Кілліаном Мбаппе.

Зазначимо, що Мессі є рекордним восьмиразовим володарем "Золотого м'яча". Ймовірно, Ліонель не покращить свій рекорд, оскільки МЛС не та ліга, за участь у якій дадуть нагороду. Проте, титулу чемпіона США аргентинець ще не має.

Дієго Марадона після перемоги на чемпіонаті світу. Фото: Google

3. Дієго Марадона

Національність: Аргентина

Прізвисько: Золотий хлопчик

Позиція: Нападник

Померлий Дієго Марадона став справжнім символом аргентинського футболу.

Його легендарні виступи у чемпіонаті світу 1986 року, його "рука бога", принесли Аргентині найважливіший титул.

Вони з Мессі — два найбільші аргентинські футболісти, але які вони різні. Якщо Ліонель тихий і мовчазний, Марадона — людина-вечірка. Ймовірно, якби не спосіб життя Дієго, то він був би ще живий.

Однак образ цього хлопця назавжди залишиться у спорті і його не забудуть.

Йохан Кройф. Фото: Google

4. Йохан Кройф

Національність: Нідерланди

Прізвисько: Летючий Голландець

Позиція: Нападник

На четвертій позиції ми розмістили винахідника тотального футболу Йохана Кройфа.

Це великий гравець, футбольний стратег, неординарний тренер. Як гравець він забив 425 голів у 752 матчах, привів "Аякс" до трьох поспіль перемог у Кубку європейських чемпіонів у 1971, 1972, 1973 роках.

Йохана назавжди запам'ятають у світовому футболі як того, хто домінує на полі як гравець та тренер.

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

5. Кріштіану Роналду

Національність: Португалія

Прізвисько: CR7

Позиція: Нападник

У дитинстві Кріштіану Роналду був бідним і тому дав собі клятву, що все змінить. Привело це до того, що португалець тренувався більше всіх інших футболістів у світі й виточив із себе скульптуру Мікеланджело.

Де б цей досконалий футболіст не грав, він привертав увагу і був найкращим. Не дарма саме Роналду був найголовнішим суперником для Мессі, який все одержав від природи.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча", стільки ж разів вигравав Лігу чемпіонів, був переможцем Євро-2016 і забив за кар'єру понад 800 голів. Якщо брати лише офіційні матчі, то він уже є найкращим бомбардиром в історії.

Роналду зараз 38 років і він грає в Саудівській Аравії, де регулярно забиває та отримує зарплату у розмірі 200 млн доларів на рік — життя вдалося.

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