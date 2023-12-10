Они изменили футбол: лучшие игроки в истории

Месси и Марадона. Фото: Google

10 декабря во всем мире отмечают Международный день футбола, либо соккера, как принято говорить в США. Игра с круглым мячом, травяным полем и двумя воротами имеет давнюю историю и миллиарды болельщиков по всему миру.

Поэтому портал Новини.LIVE решил рассказать о пяти лучших футболистах в истории.

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Лучшие игроки на планете

Футбол, как одна из самых популярных и зрелищных игр в мире, порождает легендарных личностей. И в этом столкновении таланта, страсти и мастерства вырисовываются фигуры, становящиеся великими не только для своих болельщиков, но и для всего мирового спорта. Давайте взглянем на пять величайших футболистов в истории.

Легендарный Пеле попрощался с футболом. Фото: instagram.com/pele

1. Пеле

Национальность: Бразилия

Прозвище: Король футбола

Позиция: Нападающий

Пеле, полное имя Эдсон Арантис до Насименту, бразильский футбольный маг, ставший легендарным футболистом еще до своего двадцатилетия. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Пеле за время своей футбольной карьеры был не только бомбардиром, забившим 1289 голов, но и виртуозом в области дриблинга и техники. Его вклад в мировой футбол невозможно переоценить.

Правда, даже в ситуации с Пеле есть ложка дегтя. Легенда всю свою карьеру играл лишь в Бразилии за "Сантос" и на закате карьеры провел три сезона за "Нью-Йорк Космос" в США. В сильнейших европейских чемпионатах мы его не видели.

Месси после победы на ЧМ-2022. Фото: instagram.com/leomessi

2. Лионель Месси

Национальность: Аргентина

Прозвище: Блоха

Позиция: Нападающий

Лионель Месси к своим 36 годам стал самым титулованным футболистом в мире. Он получил безграничное признание своим исключительным мастерством и способностью переворачивать ход игры в одиночку еще к 23 годам, а затем лишь прибавлял в своих скиллах.

Единственной непокоренной наградой оставался чемпионат мира, но в 2022-м году в Катаре он его наконец выиграл. В финале в серии пенальти они победили команду с самым сильным составом на том мундиале — сборную Франции с Киллианом Мбаппе.

Отметим, что Месси является рекордным восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Вероятно, Лионель не улучшит свой рекорд, поскольку МЛС не та лига, за участие в которой дадут награду. Однако, титула чемпиона США у аргентинца еще нет.

Диего Марадона после победы на чемпионате мира. Фото: Google

3. Диего Марадона

Национальность: Аргентина

Прозвище: Золотой мальчик

Позиция: Нападающий

Покойный Диего Марадона стал настоящим символом аргентинского футбола.

Его легендарные выступления в чемпионате мира 1986 года, его "рука бога", принесли Аргентине важнейший титул.

Они с Месси — два величайшие аргентинские футболисты, но какие же они разные. Если Лионель тихий и молчаливый, то Марадона — человек-вечеринка. Вероятно, если бы не образ жизни Диего, то он бы еще был жив.

Однако, образ этого парня навсегда останется в спорте и его не забудут.

Йохан Кройф. Фото: Google

4. Йохан Кройф

Национальность: Нидерланды

Прозвище: Летучий Голландец

Позиция: Нападающий

На четвертой позиции мы разместили изобретателя тотального футбола Йохана Кройфа.

Это великий игрок, футбольный стратег, неординарный тренер. Как игрок он забил 425 голов в 752 матчах, привел "Аякс" к трем подряд победам в Кубке европейских чемпионов в 1971, 1972, 1973 годах.

Йохана навсегда запомнят в мировом футболе как того, кто доминирует на поле как игрок и тренер.

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

5. Криштиану Роналду

Национальность: Португалия

Прозвище: CR7

Позиция: Нападающий

В детстве Криштиану Роналду был бедняком и поэтому дал себе клятву, что все изменит. Привело это к тому, что португалец тренировался больше всех остальных футболистов в мире и выточил из себя скульптуру Микеланджело.

Где бы этот совершенный футболист не играл, он привлекал внимание и был лучшим. Не зря именно Роналду был самым главным соперником для Месси, который все получил от природы.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", столько же раз выигрывал Лигу чемпионов, был победителем Евро-2016, и забил за карьеру более 800 голов. Если брать только официальные матчи, то он уже является лучшим бомбардиром в истории.

Роналду сейчас 38 лет и он играет в Саудовской Аравии, где регулярно забивает и получает зарплату в размере 200 млн долларов в год — жизнь удалась.

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