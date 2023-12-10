Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка

Александр Пихаленок. Фото: "Днепр-1"

Из-за нахождения в СИЗО главного инвестора "Днепра-1" Игоря Коломойского клуб в ближайшее время может получить финансовые проблемы. Поэтому уже в зимнее трансферное окно ожидается большая распродажа.

Главным активом одного из лидеров УПЛ станет Александр Пихаленок, сообщила "Футбольная Хата".

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Согласно информации от источников в "Днепре-1", один из клубов УПЛ сделал солидное предложение.

Точная предложенная сумма пока не называется. Но известно, что сделало ее житомирское "Полесье".

В этом сезоне Пихаленок в 23 матчах забил четыре гола и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро.

Напомним, "Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".

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