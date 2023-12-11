Гвардіола назвав Жирону першою командою Каталонії
У шістнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" впевнено обіграла "Барселону". Гості забили у ворота гранда чотири м'ячі, а пропустили лише два.
Щодо гри команди Мічела раніше лаконічно висловився функціонер "Жирони" та брат колишнього головного тренера "Барселони" Пере Гвардіола.
Неймовірна "Жирона" тепер номер 1
Пере Гвардіола, який стоїть за трансферною політикою клубу та приходом до клубу Віктори Циганкова, Артема Довбика та Савіо, заявив, що тепер саме "Жирона" є першою командою Каталонії.
"Жирона" — перша команда Каталонії", — заявив Пере.
Зазначимо, що перемога над "Барселоною" дозволила "Жироні" знову одноосібно зайняти перший рядок турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Мадридський "Реал" відстає від каталонців на два очки.
У перемозі "Жирони" взяли участь українські легіонери клубу. У першому голі у матчі Циганков віддав пас на Довбика і той "розстріляв" ворота "Барселони".
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