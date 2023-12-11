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Довбик забив після пасу Циганкова, а Жирона впевнено перемогла Барселону

11 грудня 2023 06:39
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Агабекян Карен
редактор
Довбик забив після пасу Циганкова, а Жирона впевнено перемогла Барселону
Артем Довбик і Віктор Циганков. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У шістнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" в каталонському дербі приймала "Жирону". Вперше команди грали в становищі, коли синьо-гранатові поступались суперникам в турнірній таблиці.

У старті на поле вийшли українські легіонери "Жирони" Віктор Циганков та Артем Довбик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшла гра "Барселона" — "Жирона"

Гостям вдалося відкрити рахунок вже на 12-й хвилині. Циганков та Довбик вибігали у швидку контратаку проти одного захисника. Віктор у фінальній зоні віддав пас на Артема, і той забив у пусті ворота.

Невдовзі "Барселона" зрівняла рахунок. Після кутового із правого флангу Левандовськи забив головою.

Під кінець першого тайму Гутьєррес потужно пробив по воротах з меж штрафного майданчика — 1:2. Цікаво, що незадовго до гола гравець двічі не влучив із хороших позицій.

У другому таймі команди довго не могли забити, а головний тренер гостей вже навіть замінив Довбика та Циганкова. На 81-й хвилині Валері все ж таки зробив рахунок 1:3.

Пропустивши третій м’яч, "Барселона" побігла відігруватись і навіть кілька хвилин зберігала інтригу, коли Гюндоган скоротив відставання до мінімуму. Але в останні хвилини додаткового тайму Стуані повернув відрив у два голи.

За версією порталу WhoScored, Циганков та Довбик отримали однаковий бал за матч — 7,2.

"Барселона" — "Жирона" — 2:4

Голи: Левандовські, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 81, Стуані, 90+5.

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен (Бальде, 65), Канселу — де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 80) — Рафінья (Ферран Торрес, 65), Левандовські, Жоау Феліш (Ямаль, 65).

"Жирона": Гассаніга — Ерік Гарсія, Давід Лопес, Блінд — Коуто (Валері, 78), Мартін, Алейш Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Порту, 78), Савіо — Довбик (Стуані, 73).

Попередження: Араухо — Блінд, Стуані.

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