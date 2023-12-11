Довбик забил после паса Цыганкова, а Жирона уверенно победила Барселону

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: REUTERS/Albert Gea

В шестнадцатом туре чемпионата Испании "Барселона" в каталонском дерби принимала "Жирону". Впервые команды играли в положении, когда сине-гранатовые уступали соперникам в турнирной таблице.

В старте на поле вышли украинские легионеры "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Reparem no passe do Yan Couto 🇧🇷 pic.twitter.com/100pzM1Flf — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) December 10, 2023

Как прошла игра "Барселона" — "Жирона"

Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте. Цыганков и Довбик выбегали в быструю контратаку против одного защитника. Виктор в финальной зоне отдал пас на Артема и тот забил в пустые ворота.

Вскоре "Барселона" сравняла счет. После углового с правого фланга Левандовски забил головой.

К концу первого тайма Гутьеррес мощно пробил по воротам из пределов штрафной — 1:2. Интересно, что незадолго до гола игрок дважды не попал с хороших позиций.

Во втором тайме команды долго не могли забить, а главный тренер гостей даже заменил Довбика и Цыганкова. На 81-й минуте Валери все же сделал счет 1:3.

Пропустив третий мяч "Барселона", побежала отыгрываться и даже несколько минут сохраняла интригу, когда Гюндоган сократил отставание до минимума. Но в последние минуты дополнительного тайма Стуани вернул отрыв в два гола.

По версии портала WhoScored Цыганков и Довбик получили одинаковый балл за матч — 7,2.

"Барселона" — "Жирона" — 2:4

Голы: Левандовские, 19, Гюндоган, 90+2 — Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 81, Стуани, 90+5.

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу — де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80) — Рафинья (Ферран Торрес, 65), Левандовски, Жоау Фелиш (Ямаль, 65)

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто (Валери, 78), Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес — Цыганков (Порту, 78), Савио — Довбик (Стуани, 73).

Предупреждение: Араухо — Блинд, Стуани.

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