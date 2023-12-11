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Гвардиола назвал Жирону первой командой Каталонии

11 декабря 2023 08:08
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Агабекян Карен
редактор
Гвардиола назвал Жирону первой командой Каталонии
Пере Гвардиола. Фото: Aniol Resclosa / Diari de Girona
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Агабекян Карен
редактор

В шестнадцатом туре чемпионата Испании "Жирона" уверенно обыграла "Барселону". Гости забили в ворота гранда четыре мяча, а пропустили лишь два.

Относительно игры команды Мичела ранее лаконично высказался функционер "Жироны" и брат бывшего главного тренера "Барселоны" Пере Гвардиола.

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Пере Гвардиола, который стоит за трансферной политикой клуба и приходом в клуб Викторы Цыганкова, Артема Довбика и Савио, заявил, что теперь именно "Жирона" является первой командой Каталонии.

"Жирона" — первая команда Каталонии", — заявил Пере.

Отметим, что победа над "Барселоной" позволила "Жироне" снова единолично занять первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Мадридский "Реал" отстает от каталонцев на два очка.

В победе "Жироны" поучаствовали украинские легионеры клуба. В первом голе в матче Цыганков отдал пас на Довбика и тот "расстрелял" ворота "Барселоны".

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